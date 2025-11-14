Kinh tế Trung Quốc hụt hơi, áp lực cải cách tăng vọt
Sản lượng nhà máy và doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 10 tăng với tốc độ yếu nhất trong hơn một năm, gây thêm áp lực lên các nhà hoạch định chính sách phải cải tổ nền kinh tế trị giá 19 nghìn tỷ USD dựa vào xuất khẩu, trong bối cảnh những căng thẳng ngày càng lớn về cung và cầu đe dọa tiếp tục kìm hãm tăng trưởng.
Các chỉ báo công bố ngày thứ Sáu 14/11 không mang lại nhiều hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng, và dữ liệu càng xấu đi qua từng tháng thì nhu cầu cải cách càng trở nên cấp bách.
Sản lượng công nghiệp tăng 4,9% so với cùng kỳ trong tháng 10, theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS), mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 8/2024, so với mức tăng 6,5% trong tháng 9. Con số này thấp hơn mức dự báo tăng 5,5% trong cuộc thăm dò của Reuters.
Doanh số bán lẻ, chỉ báo về tiêu dùng, tăng 2,9% trong tháng trước, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, giảm từ mức tăng 3,0% của tháng 9 và so với dự báo tăng 2,8%.
“Nền kinh tế Trung Quốc đang chịu áp lực từ mọi phía” - Fred Neumann, kinh tế trưởng khu vực châu Á tại HSBC, nhận xét.
“Động lực mạnh từ xuất khẩu hỗ trợ tăng trưởng trong những quý gần đây sẽ khó duy trì sang năm tới, ngay cả khi thuế nhập khẩu của Mỹ hóa ra thấp hơn lo ngại. Điều đó khiến nhu cầu nội địa phải gánh phần còn lại, nhưng nếu không có thêm các biện pháp kích thích đáng kể, sẽ rất khó đảo ngược sự chậm lại gần đây trong cả đầu tư lẫn tiêu dùng” - ông nói thêm.
Các nhà hoạch định chính sách thừa nhận sự cần thiết phải thay đổi để giải quyết các mất cân đối cung – cầu mang tính lịch sử, nâng tiêu dùng hộ gia đình và xử lý khối nợ khổng lồ của chính quyền địa phương.
Dù vậy, họ cũng nhận thức rõ cải cách cơ cấu sẽ rất đau đớn và đầy rủi ro chính trị trong bối cảnh chiến tranh thương mại của Trump đang gia tăng sức ép lên nền kinh tế.
Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ lao dốc trong tháng 10, theo dữ liệu công bố tuần trước, khi các nhà sản xuất vật lộn để có lãi ở các thị trường khác sau nhiều tháng đẩy mạnh đơn hàng nhằm né các đe dọa áp thuế của Trump.
Đáng ngạc nhiên, doanh số ô tô của Trung Quốc cũng chấm dứt chuỗi 8 tháng tăng trưởng, dù kỳ vọng rằng mua sắm sẽ tăng tốc trước khi các ưu đãi thuế và trợ cấp của chính phủ hết hiệu lực. Điều này gây lo ngại vì quý IV thường là giai đoạn mạnh nhất của thị trường ô tô, và mức sụt giảm xảy ra ngay cả khi tháng 10 năm nay có thêm một ngày nghỉ lễ quốc gia so với 2024.
Các vấn đề cơ cấu kéo tăng trưởng đi xuống
Đầu tư tài sản cố định giảm 1,7% trong 10 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, so với dự báo giảm 0,8%. Con số này trước đó giảm 0,5% trong giai đoạn tháng 1–9.
Và đà suy thoái kéo dài của lĩnh vực bất động sản - trụ cột tài sản của hộ gia đình, cho thấy không có dấu hiệu chững lại, với giá nhà mới giảm nhanh nhất trong một năm.
“Tôi khá lo ngại về đầu tư. Mặc dù Trung Quốc đang chuyển sang mô hình dựa nhiều hơn vào tiêu dùng, điều đó không có nghĩa là không cần đầu tư” - Xu Tianchen, kinh tế gia cao cấp tại Economist Intelligence Unit, cho biết.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp tháng trước để vạch ra đường hướng kinh tế 5 năm tới, cam kết tăng mạnh tỷ trọng tiêu dùng hộ gia đình trong GDP, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố nền tảng công nghiệp rộng lớn.
Điều này khiến một số nhà kinh tế suy đoán liệu Bắc Kinh sẽ lại bị cám dỗ chọn con đường dễ dàng nhất: sử dụng “cẩm nang quen thuộc” là dồn nguồn lực cho các doanh nghiệp lớn trong khi bỏ qua khu vực tư nhân và hộ gia đình.
Họ lưu ý rằng đầu tư hạ tầng sẽ là cách nhanh hơn để Bắc Kinh đảm bảo nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng chính thức “khoảng 5%” trong năm nay.
“Đến năm 2026, các khoản trợ cấp hào phóng của chính phủ vẫn sẽ cần thiết. Các vấn đề cơ cấu đang kéo tăng trưởng đi xuống, và nền so sánh khi đó sẽ cao hơn" - ông Xu bình luận.
