Kịp thời ngăn người mẹ định nhảy cầu cùng 2 con nhỏ ở Hải Phòng
Thu Thuỷ
14/09/2026 8:50 PM (GMT+7)
Công an phường Kiến An (TP Hải Phòng) vừa kịp thời ngăn chặn một người mẹ có ý định nhảy cầu Kiến An cùng hai con nhỏ sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng.
Công an phường Kiến An vừa xác nhận, đêm 12/9/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo khẩn cấp về việc tại khu vực cầu Kiến An xuất hiện một phụ nữ đi cùng hai con nhỏ, có biểu hiện tâm lý bất ổn và có ý định nhảy cầu.
Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Kiến An nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường, triển khai các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho người mẹ và hai cháu nhỏ.
Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị T.A.T. (SN 2004, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng). Do xảy ra mâu thuẫn với chồng, chị T. bắt taxi đưa hai con lên cầu Kiến An với ý định tìm đến cái chết.
Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận, chị T. đang trong trạng thái hoảng loạn, tuyệt vọng. Hai con của chị, một cháu 3 tuổi và một cháu mới 2 tháng tuổi, cũng có mặt tại hiện trường.
Trước tình huống đặc biệt nguy hiểm, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kiến An đã bình tĩnh tiếp cận, kiên trì trò chuyện, động viên và thuyết phục người phụ nữ.
Bằng sự chia sẻ, đồng cảm cùng các biện pháp hỗ trợ tâm lý phù hợp, tổ công tác từng bước giúp chị T. bình tĩnh trở lại, từ bỏ ý định nguy hiểm.
Sau đó, lực lượng Công an phường Kiến An đã đưa ba mẹ con chị T. về nhà an toàn và bàn giao cho gia đình chăm sóc.
Theo Công an phường Kiến An, vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong việc nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, nhất là những trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của người dân.
Qua sự việc, Công an phường Kiến An khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn gia đình cần giữ bình tĩnh, tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng, tránh những hành động bột phát có thể gây hậu quả đáng tiếc, đặc biệt ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.
Thời gian tới, Công an phường Kiến An cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ dân phố, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của người dân để kịp thời hỗ trợ những trường hợp có dấu hiệu bất ổn, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, nhân văn.
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