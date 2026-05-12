Kiwi, đào đóng hộp được ưa chuộng, nông sản châu Âu tìm cơ hội tại thị trường Việt Nam
Quang Dương
12/05/2026 7:32 AM (GMT+7)
Không chỉ quan tâm đến giá cả, độ tươi ngon, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng đến nguồn gốc và tính bền vững của thực phẩm. Xu hướng này đang mở ra dư địa mới cho các nông sản châu Âu.
Trong nhiều năm, câu chuyện tiêu dùng thực phẩm tại Việt Nam thường xoay quanh ba yếu tố quen thuộc: Giá cả, độ tươi ngon và sự tiện lợi. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu đô thị, sự phổ biến của các hệ thống bán lẻ hiện đại và mức độ quan tâm cao hơn đến sức khỏe, người tiêu dùng Việt Nam đang đặt thêm nhiều câu hỏi trước khi lựa chọn một sản phẩm.
Người tiêu dùng ở đô thị lớn Việt Nam bắt đầu chú trọng thực phẩm "xanh"
Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thân thiện môi trường tại Việt Nam tăng trung bình 15% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2023; trong các hệ thống bán lẻ hiện đại, doanh số nhóm hàng dán nhãn “xanh”, “tiêu dùng bền vững” có thể tăng 40-60% khi có các chiến dịch truyền thông lớn.
Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với thách thức như giá bán cao hơn, tiêu chuẩn chứng nhận chưa thống nhất và tình trạng “greenwashing” – sản phẩm tự nhận thân thiện môi trường nhưng thiếu cơ sở kiểm chứng.
Điều này cho thấy sống xanh không còn là khẩu hiệu thời thượng, mà đang trở thành một yêu cầu thực tế của thị trường. Người tiêu dùng, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, ngày càng quan tâm đến hành vi tiêu dùng có trách nhiệm.
Trong bối cảnh đó, chương trình “EU Good Food – Good Life” đang nỗ lực đưa thực phẩm, nông sản châu Âu chất lượng vào thị trường Việt Nam.
Bà Sachinoglou Ariadni - đại diện đơn vị triển khai cho biết, việc gia tăng các hoạt động quảng bá thực phẩm ngoại nhập diễn ra trong bối cảnh thị trường Việt Nam đang có sự chuyển dịch rõ nét về hành vi tiêu dùng. Người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn, ngày càng quan tâm tới nguồn gốc, tiêu chuẩn sản xuất và mức độ an toàn của thực phẩm.
Kiwi, đào đóng hộp và nông sản châu Âu được thị trường Việt Nam quan tâm
Thành công ấn tượng tại triển lãm Food & Hospitality Vietnam (FHV) 2026 tại Hà Nội vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hấp dẫn của trái cây châu Âu. Tại gian hàng dự án “EU Good Food - Good Life” đã trở thành một điểm kết nối chiến lược, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, bao gồm các chuyên gia ẩm thực, chủ nhà hàng và các nhà nhập khẩu uy tín.
Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, gian hàng còn là trung tâm trao đổi chuyên môn, nơi các chuyên gia từ Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia (ASIAC) chia sẻ về các kỹ thuật canh tác bền vững.
Đại diện "EU Good Food - Good Life” cho biết, người tham gia triển lãm dành sự quan tâm đặc biệt dành cho kiwi châu Âu và đào đóng hộp châu Âu từ Hy Lạp. Bên cạnh đó, thịt bò và thịt heo từ châu Âu cũng được người tiêu dùng Việt quan tâm tìm hiểu sâu.
Điểm đáng chú ý là câu chuyện của các sản phẩm này không chỉ nằm ở “hàng châu Âu” hay “thực phẩm cao cấp”. Trong bối cảnh người Việt ngày càng quan tâm đến nguồn gốc và tính minh bạch, những tiêu chuẩn liên quan đến canh tác, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên và kiểm soát chuỗi cung ứng trở thành phần quan trọng trong giá trị sản phẩm. Điều này cũng tương đồng với định hướng phát triển xanh của Việt Nam.
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đặt mục tiêu xây dựng lối sống xanh, tạo lập văn hóa tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chiến lược cũng nhấn mạnh phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, hữu cơ bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng thông qua ứng dụng quy trình, công nghệ sử dụng tiết kiệm tài nguyên.
Ở chiều ngược lại, Liên minh châu Âu cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ các tiêu chuẩn sản xuất gắn với Thỏa thuận Xanh châu Âu. Ủy ban châu Âu cho biết Luật Khí hậu châu Âu đã biến cam kết trung hòa khí hậu vào năm 2050 thành mục tiêu ràng buộc, đồng thời đặt mục tiêu giảm ít nhất 55% lượng phát thải vào năm 2030.
Vì vậy, khi các sản phẩm nông nghiệp châu Âu vào thị trường Việt Nam, câu chuyện không chỉ là thương mại, mà còn là sự gặp nhau giữa hai xu hướng: Người tiêu dùng Việt Nam muốn tiêu dùng an toàn, minh bạch hơn; còn các nhà sản xuất châu Âu muốn đưa tiêu chuẩn bền vững trở thành lợi thế cạnh tranh.
Chiến dịch “EU Good Food” diễn ra trong giai đoạn 2024–2027, được Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ và triển khai bởi Tổ chức các Nhà sản xuất và sử dụng Lao động trong ngành Công nghiệp Thịt (UPEMI) phối hợp cùng Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia (ASIAC).
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