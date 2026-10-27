KOL/KOC không kiểm tra giấy tờ sản phẩm trước khi quảng cáo bị phạt thế nào?
Hồng Minh
27/10/2026 10:19 AM (GMT+7)
Người có ảnh hưởng phải kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo. Vi phạm nghĩa vụ này có thể bị phạt tiền và buộc xin lỗi công khai.
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