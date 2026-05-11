Sau giai đoạn cạnh tranh hút tiền gửi bằng lãi suất cao kéo dài trong năm 2025, nhiều ngân hàng hiện đã đưa mức lãi suất tiết kiệm xuống dưới ngưỡng 6%/năm ở hầu hết các kỳ hạn.

Diễn biến này đang tác động trực tiếp đến quyết định gửi tiền của người dân cũng như chiến lược huy động vốn của các tổ chức tín dụng trong bối cảnh thanh khoản hệ thống dồi dào hơn và áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt.

Lãi suất ngân hàng tháng 5/2026 đồng loạt giảm

Lãi suất ngân hàng tháng 5/2026 giảm ở nhiều nhà băng

Ngay từ đầu tháng 5, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động trực tuyến lẫn tại quầy. Trong đó, VPBank là một trong những ngân hàng có động thái giảm mạnh nhất.

Theo biểu niêm yết mới của VPBank, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng đều đã xuống dưới 6%/năm. Kỳ hạn 12 tháng hiện chỉ còn 5,94%/năm, giảm 0,36 điểm phần trăm so với trước đó. Đặc biệt, kỳ hạn 36 tháng giảm mạnh tới 0,58 điểm phần trăm, xuống còn 5,02%/năm.

Không riêng VPBank, Saigonbank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn trong tháng này. Động thái tương tự còn xuất hiện ở nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác khi mặt bằng lãi suất đang có xu hướng đồng thuận giảm dần.

Theo giới phân tích, việc các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động phản ánh thanh khoản toàn hệ thống hiện tương đối ổn định. Tăng trưởng tín dụng chưa bứt phá mạnh trong khi lượng tiền gửi dân cư vẫn duy trì ở mức khá khiến áp lực huy động vốn không còn quá lớn như trước.

Mặt bằng lãi suất ngân hàng hiện nay ra sao?

Khảo sát thị trường đầu tháng 5/2026 cho thấy, nhóm ngân hàng quốc doanh hiện tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp hơn so với khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Theo biểu lãi suất được các ngân hàng công bố, ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1-3 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến đang có sự chênh lệch tương đối lớn giữa khối ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại tư nhân. Mức lãi suất phổ biến hiện dao động trong khoảng 4,6-4,75%/năm. Trong đó, ACB, MSB, OCB, PGBank, VIB và VPBank là những ngân hàng đang áp dụng mức cao nhất cho kỳ hạn 1 tháng, cùng đạt 4,75%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, MBV hiện là ngân hàng dẫn đầu thị trường khi niêm yết lãi suất tới 7,2%/năm. Theo sát phía sau là ACB với mức 7,1%/năm. Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng duy trì mặt bằng lãi suất khá cao, dao động từ 6,8-6,9%/năm như LPBank, PGBank, Bac A Bank và BVBank. Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank, VietinBank và Vietcombank cùng áp dụng mức 6,6%/năm cho kỳ hạn này.

Ở kỳ hạn 9 tháng, nhóm ngân hàng tư nhân quy mô vừa và nhỏ tiếp tục chiếm ưu thế về lãi suất huy động. ACB và MBV đang cùng đứng đầu với mức niêm yết 7,2%/năm. Theo sau là LPBank, PGBank, BVBank và Bac A Bank với lãi suất phổ biến từ 6,8-6,9%/năm. Trong khi đó, các ngân hàng quốc doanh hiện duy trì lãi suất trong khoảng 5,8-6,6%/năm tùy từng đơn vị.

Với kỳ hạn 12 tháng, ACB hiện là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường ở mức 7,3%/năm. MBV xếp ngay sau với 7,2%/năm. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng như LPBank, PGBank và VIB cũng niêm yết quanh mốc 7%/năm. Ở nhóm Big4, Agribank, VietinBank và Vietcombank cùng giữ mức 6,8%/năm, còn BIDV thấp hơn đáng kể khi chỉ niêm yết 5,9%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn dài 18 tháng, MBV tiếp tục là ngân hàng dẫn đầu về lãi suất với mức 7,2%/năm. Theo sau là LPBank ở mức 7,1%/năm. Một số ngân hàng khác như Agribank, VietinBank, Vietcombank, OCB và PGBank đang áp dụng lãi suất dao động từ 6,6-6,8%/năm. Trong khi đó, SCB vẫn là ngân hàng niêm yết thấp nhất trên thị trường ở kỳ hạn này, chỉ ở mức 3,9%/năm.

Vì sao lãi suất ngân hàng liên tục đi xuống?

Xu hướng giảm của lãi suất ngân hàng trong tháng 5/2026 được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố.

Trước hết, thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang ở trạng thái tích cực. Lượng tiền gửi dân cư tiếp tục tăng trong khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp chưa phục hồi mạnh như kỳ vọng khiến nhiều ngân hàng không còn áp lực phải tăng lãi suất để hút tiền gửi.

Bên cạnh đó, sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại hồi tháng 4/2026, cơ quan quản lý đã yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Đây được xem là tín hiệu quan trọng thúc đẩy các ngân hàng chủ động giảm lãi suất huy động.

Ngoài ra, áp lực lạm phát và tỷ giá hiện chưa quá căng thẳng cũng tạo điều kiện để mặt bằng lãi suất duy trì xu hướng giảm. Nếu các yếu tố vĩ mô tiếp tục ổn định, khả năng lãi suất huy động còn giảm thêm trong thời gian tới là điều có thể xảy ra.

Người gửi tiền nên lựa chọn kỳ hạn nào?

Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng giảm liên tục, nhiều người gửi tiết kiệm đang cân nhắc lựa chọn kỳ hạn phù hợp để tối ưu lợi nhuận.

Theo các chuyên gia, nếu chưa có kế hoạch sử dụng tiền trong ngắn hạn, người gửi có thể ưu tiên các kỳ hạn từ 6-12 tháng để “khóa” mức lãi suất hiện tại trước nguy cơ lãi suất tiếp tục đi xuống.

Ngược lại, với những người cần sự linh hoạt về dòng tiền, các kỳ hạn ngắn 1-3 tháng vẫn là lựa chọn phù hợp dù mức sinh lời không quá cao.

Một xu hướng khác đang xuất hiện là dòng tiền dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán hoặc bất động sản khi lãi suất tiết kiệm không còn hấp dẫn như trước. Tuy nhiên, gửi tiết kiệm vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn nhất đối với nhóm khách hàng ưu tiên bảo toàn vốn.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều biến động, việc duy trì một phần tài sản ở kênh tiết kiệm ngân hàng vẫn được nhiều chuyên gia khuyến nghị nhằm giảm rủi ro cho danh mục đầu tư.

Dự báo xu hướng lãi suất ngân hàng thời gian tới

Nhiều tổ chức phân tích cho rằng mặt bằng lãi suất ngân hàng trong quý II/2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục ổn định hoặc giảm nhẹ. Tuy nhiên, mức giảm sẽ không quá sâu như giai đoạn đầu năm do các ngân hàng vẫn cần đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ tăng trưởng tín dụng trong các tháng cuối năm.

Nếu tín dụng phục hồi mạnh hơn trong nửa cuối năm 2026, áp lực huy động vốn có thể quay trở lại khiến một số ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất ở một vài kỳ hạn chiến lược. Dù vậy, khả năng xuất hiện cuộc đua lãi suất như trước đây được đánh giá là không cao.

Trong bối cảnh đó, người gửi tiền cần thường xuyên theo dõi biến động lãi suất ngân hàng giữa các nhà băng để lựa chọn mức sinh lời phù hợp nhất với nhu cầu tài chính cá nhân.