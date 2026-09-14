Lãi suất tăng, người mua nhà TP.HCM dè chừng khoản vay dài hạn

Lãi suất ngân hàng tăng, người mua nhà đắn đo

Sau nhiều tháng tìm căn hộ, anh Minh Khang (30 tuổi, TP.HCM) quyết định hoãn kế hoạch mua nhà. Với khoảng 1,2 tỷ đồng tích lũy, để mua căn hộ hơn 3 tỷ đồng, vợ chồng anh vẫn phải vay gần 2 tỷ đồng.

“Chúng tôi có thể xoay xở được ở mức lãi suất ban đầu. Nhưng khoản vay kéo dài gần 20 năm, trong khi không ai biết vài năm tới lãi suất sẽ thế nào. Nếu mỗi tháng phải dành quá nhiều thu nhập cho ngân hàng thì mua được nhà nhưng tài chính gia đình lại rất căng”, anh Khang nói.

Nỗi lo này ngày càng rõ khi mặt bằng lãi suất vay mua nhà đi lên. Khảo sát của VARS IRE trong quý II/2026 tại 10 ngân hàng thương mại cho thấy lãi suất ưu đãi phổ biến khoảng 8,5-11%/năm, thường áp dụng trong 6-12 tháng. Đến tháng 8, số liệu của DKRA Consulting tại 11 ngân hàng ghi nhận lãi suất cố định 12-24 tháng phổ biến khoảng 10,9%/năm, một số ngân hàng trên 11-12%.

Người mua nhà TP.HCM dè chừng khoản vay dài hạn vì lãi suất ngân hàng tăng. Ảnh: Gia Linh

Điều người vay phải tính kỹ hơn là giai đoạn sau ưu đãi. Khi chuyển sang lãi suất thả nổi, mức thực trả có thể lên khoảng 13-15%/năm tùy ngân hàng và điều kiện khoản vay.

Chẳng hạn, với khoản vay 2 tỷ đồng trong 20 năm theo phương thức trả góp đều, ở mức lãi suất 9%/năm, khoản thanh toán khoảng 18 triệu đồng/tháng. Nếu lãi suất lên 13%, số tiền tăng lên khoảng 23,4 triệu đồng/tháng.

Giá nhà cao, người mua phải hạ kỳ vọng

Áp lực lãi suất càng lớn khi giá căn hộ tại TP.HCM chưa giảm đáng kể. Theo VARS IRE, giá bán căn hộ sơ cấp bình quân trong quý II/2026 khoảng 108 triệu đồng/m².

Sau gần một năm tìm nhà, chị Thu Hà (33 tuổi) đã chuyển mục tiêu từ căn hộ ba phòng ngủ sang hai phòng ngủ và tìm kiếm ở những khu vực xa trung tâm hơn.

“Ban đầu chúng tôi muốn mua căn rộng để ở lâu dài. Nhưng tính cả tiền gốc và lãi thì khoản vay quá lớn. Cuối cùng gia đình chọn giảm diện tích, đi xa hơn một chút để khoản vay nhẹ đi. Với chúng tôi lúc này, trả nợ an toàn quan trọng hơn mua căn nhà đúng mọi kỳ vọng”, chị Hà chia sẻ.

Tâm lí người mua nhà trở nên thận trọng trước diễn biến tín dụng ngân hàng. Ảnh: Gia Linh

Ngay cả những người đã mua nhà cũng bắt đầu điều chỉnh chi tiêu. Anh Quốc Nam (37 tuổi), mua căn hộ cuối năm 2024 với khoản vay hơn 2 tỷ đồng, cho biết gia đình đang ưu tiên tiền nhàn rỗi để trả bớt nợ gốc.

“Mỗi lần lãi suất điều chỉnh, khoản chi cho ngân hàng lại thay đổi. Gia đình tôi hiện hạn chế những khoản mua sắm chưa cần thiết và cố gắng giảm dư nợ càng sớm càng tốt”, anh Nam nói.

Tâm lý thận trọng của người mua diễn ra trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại TP.HCM vẫn chưa thực sự dồi dào. CBRE Việt Nam ghi nhận khoảng 850 căn hộ được chào bán trong quý II/2026, giảm 48% so với quý trước. Cushman & Wakefield, với phạm vi thống kê khác, ghi nhận hơn 1.300 căn hộ mở bán, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước.

Người có nhu cầu ở thực vẫn muốn mua nhà, nhưng cách họ tính toán đang thay đổi. Thay vì vay tối đa để mua căn hộ như mong muốn, nhiều gia đình chọn căn nhỏ hơn, xa hơn hoặc tiếp tục tích lũy.

Khi giá nhà chưa hạ nhiệt còn chi phí vốn tăng, câu hỏi của người mua không chỉ là “có đủ tiền mua nhà hay không”, mà ngày càng là “có đủ sức trả khoản vay này trong 15-20 năm hay không”.