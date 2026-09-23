Lãi vay lên 12-14%, người mua nhà tính lại bài toán xuống tiền

Khoản vay mua nhà ngày càng “nặng”

Với những người cần vay ngân hàng để mua nhà, vấn đề hiện nay không chỉ là giá căn hộ bao nhiêu, mà còn là khoản tiền phải trả trong nhiều năm sau đó.

Theo Bộ Xây dựng, mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản hiện phổ biến khoảng 12-14%/năm, trong khi lãi suất thả nổi tại một số ngân hàng có thể lên 15-16%/năm. Cơ quan này đánh giá chi phí vốn tăng đang hạn chế sức mua và khả năng tiếp cận tín dụng của người dân.

Sự khác biệt vài điểm phần trăm tưởng không lớn nhưng tạo ra thay đổi đáng kể với một khoản vay kéo dài 15-20 năm.

Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cũng phải tính lại hiệu quả của việc tiếp tục nắm giữ bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Chẳng hạn, với khoản vay 2 tỷ đồng trong 20 năm, nếu giả định trả góp đều, lãi suất 9%/năm tương ứng khoản thanh toán khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Nếu lãi suất tăng lên 13%, số tiền này lên khoảng 23,4 triệu đồng; ở mức 15%, khoảng 26,3 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, chỉ riêng biến động lãi suất có thể làm nghĩa vụ trả nợ tăng thêm 5-8 triệu đồng mỗi tháng. Với một gia đình có thu nhập 40-50 triệu đồng, đây là khoản chênh lệch đủ lớn để thay đổi quyết định mua nhà.

Điểm đáng lưu ý là người vay mua nhà thường không chịu một mức lãi suất cố định trong suốt thời gian vay. Các mức ưu đãi thường chỉ áp dụng trong giai đoạn đầu, sau đó khoản vay chuyển sang lãi suất thả nổi theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Vì vậy, với người mua nhà, mức lãi suất có ảnh hưởng lớn nhất không hẳn là con số ưu đãi được công bố ban đầu, mà là lãi suất phải trả sau khi thời gian ưu đãi kết thúc.

Điều này cũng khiến người mua thay đổi cách tính toán. Thay vì cố vay tối đa để sở hữu căn hộ lớn hơn, một bộ phận khách hàng có xu hướng tăng vốn tự có, giảm tỷ lệ vay hoặc chọn sản phẩm có tổng giá trị thấp hơn để hạn chế rủi ro lãi suất.

Lãi suất bắt đầu tác động đến thanh khoản và giá bán

Áp lực không chỉ dừng lại ở người đang chuẩn bị mua nhà. Với những nhà đầu tư đã sử dụng đòn bẩy tài chính, lãi suất cao làm tăng đáng kể chi phí nắm giữ bất động sản.

Nếu một nhà đầu tư còn dư nợ 2 tỷ đồng, mức lãi 12% tương đương khoảng 240 triệu đồng một năm nếu tính đơn giản trên dư nợ ban đầu. Khi bất động sản không còn tăng giá nhanh, khoản tiền này có thể bào mòn phần lớn lợi nhuận kỳ vọng.

Đây cũng là lý do trên thị trường thứ cấp bắt đầu xuất hiện những chủ sở hữu chấp nhận thương lượng hoặc giảm giá để thu hồi dòng tiền, đặc biệt ở nhóm còn dư nợ lớn.

Báo cáo thị trường quý II/2026 của Bộ Xây dựng cho thấy giá giao dịch thứ cấp ở các phân khúc căn hộ, biệt thự và đất nền nhìn chung đã có xu hướng giảm nhẹ. Riêng đất nền giảm khoảng 2-3%. Bộ Xây dựng nhận định một trong những nguyên nhân là chi phí vốn tăng và mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản ở mức cao. (Bộ Công Thương⁠)

Thanh khoản cũng chịu ảnh hưởng. Trong quý II, cả nước ghi nhận hơn 100.000 giao dịch bất động sản thành công. Trong khi đó, tồn kho tại 25/34 địa phương có báo cáo đạt khoảng 39.284 căn và nền.

Những nhà đầu tư đã sử dụng đòn bẩy tài chính, lãi suất cao làm tăng đáng kể chi phí nắm giữ bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Ở chiều ngược lại, giá nhà sơ cấp vẫn khó giảm mạnh. Chi phí đất, xây dựng và đặc biệt là chi phí tài chính tiếp tục tạo áp lực lên chủ đầu tư. Vì vậy, thay vì hạ trực tiếp giá niêm yết, thị trường xuất hiện nhiều hơn các phương án giãn tiến độ thanh toán, chiết khấu hoặc hỗ trợ tài chính để giảm áp lực ban đầu cho người mua.

Diễn biến này cho thấy lãi suất đang tác động đến thị trường bất động sản theo nhiều lớp. Người mua ở thực thận trọng hơn với khoản vay dài hạn; nhà đầu tư giảm sử dụng đòn bẩy; người đang có dư nợ lớn phải tính lại chi phí giữ tài sản, trong khi doanh nghiệp cũng phải cân đối lại chính sách bán hàng.

Khi lãi vay đã bước vào vùng 12-14%, thậm chí 15-16% với một số khoản thả nổi, câu hỏi của người mua nhà không còn đơn thuần là “căn nhà giá bao nhiêu”, mà là “mức thu nhập hiện tại có đủ để trả khoản vay này trong nhiều năm hay không”.