Làm giả hồ sơ để "trục lợi" nhà ở xã hội ở Ninh Bình, 2 đối tượng bị khởi tố
Vũ Thượng
13/05/2026 9:12 AM (GMT+7)
Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh đã cấu kết làm giả hàng loạt giấy tờ, hợp đồng lao động nhằm hợp thức hóa hồ sơ cho những người không đủ điều kiện để thu lợi bất chính.
Phối hợp triệt phá đường dây làm giả tài liệu
Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Tư Duy (SN 1987), trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An (nghề nghiệp môi giới bất động sản); Lê Thị Lan Anh (SN 1988), trú tại tổ 7, phường Phù Vân, tỉnh Ninh BÌnh (kế toán một doanh nghiệp tại KCN Châu Sơn).
Qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hồ sơ mua nhà tại dự án “Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại phường Đồng Văn”.
Quá trình xác minh làm rõ, trong năm 2025, Nguyễn Tư Duy và Lê Thị Lan Anh đã cấu kết để thực hiện hành vi vi phạm. Với tư cách là "cò" đất và kế toán doanh nghiệp, các đối tượng đã thực hiện làm giả 8 bộ hồ sơ bao gồm: Giấy xác nhận đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội, Giấy xác nhận điều kiện thu nhập và các hợp đồng lao động giả mạo.
Với mục đích hợp thức hóa hồ sơ cho 10 trường hợp không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn muốn mua nhà ở xã hội tại khu vực phường Đồng Văn. Các đối tượng đã thu lợi bất chính tổng cộng 120 triệu đồng từ việc làm giả các giấy tờ trên.
Tại cơ quan công an, Duy và Lan Anh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.
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