Làm mới sản phẩm kinh tế đêm, du lịch Quảng Ninh thu gần 35.200 tỷ đồng sau 6 tháng
Thanh Phong
30/06/2026 5:01 AM (GMT+7)
Nhờ liên tục làm mới các sản phẩm du lịch, đặc biệt là kinh tế đêm, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu du lịch Quảng Ninh đạt gần 35.200 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.
Kinh tế đêm trở thành động lực tăng trưởng mới của du lịch Quảng Ninh
Cũng theo số liệu từ ngành chức năng Quảng Ninh, tổng khách du lịch 6 tháng đầu năm đạt trên 12,4 triệu lượt, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2025. Dự kiến trong mùa du lịch hè quý III/2026, tỉnh sẽ đón khoảng 6 triệu lượt khách.
Kết quả trên phản ánh sức hút của Quảng Ninh, tuy nhiên, một phần không nhỏ đến từ việc thay đổi cách làm du lịch, nổi bật là các sản phẩm sau 18h của tỉnh. Điển hình là tour "Bảo tàng đêm - Hành trình di sản". Sau hơn nửa tháng ra mắt, sản phẩm này từng bước tạo dựng thương hiệu và trở thành điểm trải nghiệm được nhiều du khách đưa vào lịch trình.
Tour được tổ chức từ 17h đến 22h vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Thông qua hệ thống hiện vật, hình ảnh, tư liệu và các câu chuyện di sản, du khách được tìm hiểu lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người Quảng Ninh tại bảo tàng.
Tại phường Bãi Cháy, Tổ hợp giải trí - ẩm thực đêm VUI-Fest Hạ Long tổ chức trình diễn pháo hoa nghệ thuật vào 21h30 hằng ngày. Ngoài ra, tại khu vực này, nhiều hoạt động biểu diễn như 3D mapping hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.
Hiện tại, nhiều du khách đã đưa vào lịch trình của mình hoạt động ngắm pháo hoa như một phần không thể thiếu. Theo chia sẻ của đại diện một số chủ homestay, khách sạn, giá các phòng có "view pháo hoa" thời điểm hiện tại đang cao hơn so với phòng thường mức từ 10% đến 15%.
Theo thông tin từ Sun Group vùng miền Bắc, đơn vị vận hành VUI-Fest, bên cạnh pháo hoa, khu vực còn có các chương trình DJ, âm nhạc ngoài trời, thủy diễn thuyền buồm đỏ và không gian chợ đêm với gần 100 kiosk ẩm thực.
Mục tiêu chiến lược là hướng tới việc kéo dài hành trình trải nghiệm của du khách sang buổi tối và ban đêm, qua đó tăng thời gian lưu trú, hình thành thêm sản phẩm du lịch mới tại phường Bãi Cháy.
Đơn vị kỳ vọng sản phẩm này sẽ định hình Bãi Cháy trở thành trung tâm du lịch của Quảng Ninh, đồng thời kết nối với hệ sinh thái du lịch của Sun Group tại địa phương, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Quảng Ninh trên bản đồ quốc tế.
Những sản phẩm mới của kinh tế đêm được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đón 22 triệu lượt khách và đạt doanh thu 65.000 tỷ đồng trong năm 2026.
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