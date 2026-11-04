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Theo số liệu từ Eurostat, cơ quan thống kê của EU công bố hôm thứ Tư 4/10, lạm phát tại 21 quốc gia sử dụng đồng euro đã tăng lên 4,0% trong tháng 10 từ mức 3,8% của tháng trước, phù hợp với dự báo 4,0% trong cuộc khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế.



Trong khi đó, chỉ số "cốt lõi" được theo dõi sát sao hơn, loại bỏ giá cả thực phẩm và năng lượng dễ biến động, vẫn ổn định ở mức 2,5%, đúng như dự đoán.

Lạm phát đã tăng nhanh vượt quá mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong năm nay do cuộc chiến của Mỹ ở Iran đẩy chi phí năng lượng lên cao, ảnh hưởng đến giá bán lẻ tại một khối nhập khẩu phần lớn năng lượng.

Mặc dù đợt tăng giá này vẫn chưa tạo ra hiệu ứng vòng thứ hai khó đảo ngược, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất hai lần trong năm nay để ngăn chặn kỳ vọng tăng giá gia tăng đồng thời.

Tuần trước, ECB đã giữ nguyên lãi suất, nhưng một danh sách dài các nhà hoạch định chính sách, bao gồm cả những người đứng đầu có ảnh hưởng của ngân hàng trung ương Đức và Ý, đã phát tín hiệu rằng một động thái khác vào tháng 12 rất có thể sẽ xảy ra.



Thị trường tài chính đang dự báo từ hai đến ba lần tăng lãi suất tiền gửi 2,5% của ECB trong năm tới, với những kỳ vọng thường xuyên thay đổi, song song với giá dầu.

Lạm phát dịch vụ, mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ giá tiêu dùng, đã tăng lên 3,3% từ mức 3,2%, trong khi giá hàng hóa công nghiệp tăng 1,2% sau khi tăng 1,1% một tháng trước đó. Lạm phát thực phẩm tiếp tục tăng tốc với giá thực phẩm chưa qua chế biến tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các số liệu được công bố hôm thứ Tư dường như xác nhận rằng lạm phát năng lượng vẫn chưa tạo ra hiệu ứng vòng thứ hai, nhưng các nhà phân tích cho rằng điều này có thể chỉ mang lại sự an tâm hạn chế cho các nhà hoạch định chính sách.

Giá năng lượng cao, đặc biệt là dầu diesel và khí đốt tự nhiên, nhanh chóng làm tăng giá các hàng hóa và dịch vụ khác, gây ra những ảnh hưởng gián tiếp kéo dài.

Trong khi đó, các nhà kinh tế cho rằng, mức dự trữ khí đốt tự nhiên thấp tạo ra nhiều rủi ro tăng giá sưởi ấm.

Điều này có thể chưa thể hiện rõ trong dữ liệu hiện tại nhưng rất có thể sẽ lộ rõ trong những tháng tới, đặc biệt là vào tháng Giêng, khi một số mặt hàng thường được điều chỉnh giá lại.

ECB hiện dự báo lạm phát sẽ duy trì ở mức trên 4% trong phần lớn nửa đầu năm 2027 trước khi giảm nhanh xuống mức "khoảng 2%", khi các số liệu cao của cùng kỳ năm trước bị loại bỏ khỏi dữ liệu.