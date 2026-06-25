Lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với nông dân

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy Thái Nguyên, hội nghị đối thoại là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đồng thời kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sản xuất để có giải pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu quả.

Hội nghị đối thoại định kỳ, trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường với nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2025. Ảnh: B.T.N

Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm rà soát, thống nhất các nội dung phục vụ hội nghị.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, phương án tổ chức và các điều kiện cần thiết để hội nghị diễn ra hiệu quả, thiết thực. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì báo cáo tình hình chuẩn bị hội nghị, tổng hợp các vấn đề, kiến nghị nổi bật của hội viên nông dân và đề xuất những nội dung cần tập trung đối thoại. Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp rà soát, tham mưu, chuẩn bị các nội dung liên quan để giải đáp, làm rõ những vấn đề mà nông dân quan tâm.

Điểm đáng chú ý của hội nghị lần này là việc hướng tới đối thoại trực tiếp, cởi mở, thẳng thắn giữa người đứng đầu Tỉnh ủy với nông dân. Thông qua đó, những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ sản xuất sẽ được lắng nghe và xem xét từ thực tiễn cơ sở.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, đặc biệt là yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc tổ chức đối thoại được kỳ vọng sẽ mở ra kênh trao đổi thông tin hai chiều hiệu quả giữa lãnh đạo tỉnh với người dân. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá sát hơn những khó khăn mà nông dân đang gặp phải, từ đó hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.

Hội nghị không chỉ đơn thuần là hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân mà còn là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân. Những kiến nghị chính đáng của nông dân sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh nghiên cứu, ban hành các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn.

Là địa phương có trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, Thái Nguyên hiện đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực như chè, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, sản phẩm OCOP đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra không ít yêu cầu mới về liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khảo sát thực tế một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại vùng cao Na Rì để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trước thềm Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với nông dân. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên.

Chính vì vậy, Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên với nông dân năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn dân chủ, thiết thực, nơi tiếng nói của người nông dân được lắng nghe đầy đủ, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong giai đoạn mới.

Việc lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề giữa Bí thư Tỉnh ủy với nông dân không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng người dân mà còn khẳng định vai trò trung tâm của nông dân trong chiến lược phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên trong những năm tới.