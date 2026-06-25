Lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với nông dân
Hà Thanh
25/06/2026 6:49 PM (GMT+7)
Nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy với nông dân năm 2026. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức hội nghị chuyên đề này, mở ra kênh trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và người dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
Theo kế hoạch của Tỉnh ủy Thái Nguyên, hội nghị đối thoại là một trong những hoạt động quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đồng thời kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn sản xuất để có giải pháp tháo gỡ phù hợp, hiệu quả.
Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm rà soát, thống nhất các nội dung phục vụ hội nghị.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị nội dung, chương trình, phương án tổ chức và các điều kiện cần thiết để hội nghị diễn ra hiệu quả, thiết thực. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì báo cáo tình hình chuẩn bị hội nghị, tổng hợp các vấn đề, kiến nghị nổi bật của hội viên nông dân và đề xuất những nội dung cần tập trung đối thoại. Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp rà soát, tham mưu, chuẩn bị các nội dung liên quan để giải đáp, làm rõ những vấn đề mà nông dân quan tâm.
Điểm đáng chú ý của hội nghị lần này là việc hướng tới đối thoại trực tiếp, cởi mở, thẳng thắn giữa người đứng đầu Tỉnh ủy với nông dân. Thông qua đó, những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường hay tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ sản xuất sẽ được lắng nghe và xem xét từ thực tiễn cơ sở.
Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới, đặc biệt là yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng, phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc tổ chức đối thoại được kỳ vọng sẽ mở ra kênh trao đổi thông tin hai chiều hiệu quả giữa lãnh đạo tỉnh với người dân. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá sát hơn những khó khăn mà nông dân đang gặp phải, từ đó hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn.
Hội nghị không chỉ đơn thuần là hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhân dân mà còn là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân. Những kiến nghị chính đáng của nông dân sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh nghiên cứu, ban hành các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn.
Là địa phương có trên 60% dân số sinh sống ở khu vực nông thôn, Thái Nguyên hiện đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực như chè, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, sản phẩm OCOP đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra không ít yêu cầu mới về liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Chính vì vậy, Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên với nông dân năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn dân chủ, thiết thực, nơi tiếng nói của người nông dân được lắng nghe đầy đủ, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong giai đoạn mới.
Việc lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức hội nghị đối thoại chuyên đề giữa Bí thư Tỉnh ủy với nông dân không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đồng hành cùng người dân mà còn khẳng định vai trò trung tâm của nông dân trong chiến lược phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của Thái Nguyên trong những năm tới.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: Quy hoạch cán bộ không phải "tấm vé" để bổ nhiệm
Tại buổi làm việc với cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh: Quy hoạch cán bộ chỉ là bước khởi đầu của quá trình rèn luyện.
Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ
Khu kinh tế (KKT) Ninh Cơ được định vị là "đầu tàu phát triển phía Nam" của tỉnh Ninh Bình, hướng tới xây dựng một khu kinh tế tổng hợp đa ngành, hiện đại và là cực tăng trưởng mới của khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Bí thư Quảng Ninh thăm, tri ân người có công với cách mạng
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 17/7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã đến thăm, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Mạo Khê và phường Hạ Long.
Cao Bằng biểu dương xã Phục Hòa: Điểm sáng huy động sức dân hỗ trợ xây dựng trường nội trú
UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản biểu dương xã Phục Hòa vì có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong việc phát động phong trào chung tay hỗ trợ lực lượng thi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phục Hòa. Đây được xem là mô hình hay cần học tập và nhân rộng tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
Ninh Bình chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Trước dự báo về đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ với lượng mưa cục bộ có nơi trên 300 mm, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, sẵn sàng phương án di dời dân tại vùng xung yếu.
Thái Nguyên sẵn sàng cho Festival Trà quốc tế 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 với chủ đề "Thái Nguyên - Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc Việt". Sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên: Quy hoạch cán bộ không phải "tấm vé" để bổ nhiệm
Ninh Bình khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch Khu kinh tế Ninh Cơ
Bí thư Quảng Ninh thăm, tri ân người có công với cách mạng
Cao Bằng biểu dương xã Phục Hòa: Điểm sáng huy động sức dân hỗ trợ xây dựng trường nội trú
UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành văn bản biểu dương xã Phục Hòa vì có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong việc phát động phong trào chung tay hỗ trợ lực lượng thi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Phục Hòa. Đây được xem là mô hình hay cần học tập và nhân rộng tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.
Ninh Bình chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
Thái Nguyên sẵn sàng cho Festival Trà quốc tế 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Festival Trà quốc tế Thái Nguyên 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 20/11 với chủ đề "Thái Nguyên - Trải nghiệm xứ Trà, đậm đà bản sắc Việt". Sự kiện nhằm quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên, thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế.