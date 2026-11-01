Tối 31/10, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, UBND phường Yên Tử phối hợp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ I, năm 2026.

Các tài năng trẻ thi đấu tại giải Cờ tướng "Kỳ Vương Yên Tử" lần thứ I, năm 2026. Ảnh: Đ.H

Giải đấu quy tụ 16 kỳ thủ đến từ Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Thái Nguyên và TP Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, giải có sự góp mặt của nhiều kỳ thủ tên tuổi như Phan Nguyễn Công Minh, Đào Cao Khoa, Dương Đình Chung, Hoàng Mạnh Hùng, Thân Quang Phúc, Nguyễn Phước Thành, Hán Huy Vũ, Phạm Chí Thành,...

Các kỳ thủ được chia thành hai bảng, tham gia thi đấu các nội dung như “Bát Kiệt”, "Bát Thần Đồng”…

Theo ông Phạm Xuân Thành – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử cho biết, giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ I, năm 2026 nằm trong chuỗi các hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định” năm 2026, là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, nhằm thúc đẩy định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch văn hóa, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa của phường Yên Tử; từng bước chuyển hóa các giá trị di sản thành nguồn lực phát triển, tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và sinh kế cho người dân.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các kỳ thủ tham gia giải Cờ tướng "Kỳ Vương Yên Tử" lần thứ I, năm 2026. Ảnh: Đ.H

Điểm nhấn của giải đấu là trình diễn, giao lưu cờ tưởng (cờ mù) giữa hai kỳ thủ khuyết tật của Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, đại diện Việt Nam là kiện tướng quốc gia Phùng Quang Điệp; còn đại diện Trung Quốc là ông Dương Hồng Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Cờ tướng, Chủ tịch Liên đoàn Người khuyết tật quận Bồng Lai, thành phố Yên Đài.

Không quan sát bàn cờ, hai kỳ thủ sẽ thi đấu hoàn toàn bằng khả năng ghi nhớ, tư duy chiến lược, hình dung thế trận.

Hoạt động không chỉ mang đến màn giao lưu đặc sắc mà còn truyền tải thông điệp giàu ý nghĩa nhân văn về nghị lực, niềm đam mê và khát vọng vươn lên, vượt qua những giới hạn của hoàn cảnh. Qua đó thể hiện, mỗi con người đều có thể khẳng định giá trị, đóng góp cho cộng đồng.

Giao lưu cờ tưởng (cờ mù) giữa hai kỳ thủ khuyết tật của Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Đ.H

Giải Cờ tướng “Kỳ Vương Yên Tử” lần thứ I, năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 31/10 và 01/11 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Giải đấu được kỳ vọng trở thành dấu mốc khởi đầu cho một sự kiện thể thao trí tuệ mang bản sắc riêng của vùng đất Yên Tử vào những năm tiếp theo.