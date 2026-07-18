Làn sóng vỡ nợ càn quét Trung Quốc, giấc mơ kích cầu lung lay





Một nhân viên giao hàng đi bộ gần một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh REUTERS/Maxim Shemetov

Theo Reuters, Jack Chen, 27 tuổi, nhân viên bảo trì viễn thông tại tỉnh Giang Tô, là một trong những trường hợp phản ánh rõ thực trạng này. Anh bắt đầu vay tiền từ thời còn thực tập để trang trải cuộc sống và chưa từng chậm trả nợ. Tuy nhiên, sau khi công ty cắt giảm lương và xóa khoản trợ cấp xăng xe trong năm nay, gánh nặng tài chính nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Khoản nợ của Chen hiện lên tới khoảng 140.000 nhân dân tệ (gần 20.700 USD), bao gồm nợ thẻ tín dụng, các khoản vay trực tuyến và vay mua ô tô, tương đương khoảng một năm thu nhập của anh. Dù đã cắt giảm gần như toàn bộ chi tiêu ngoài tiền thuê nhà, thực phẩm và đi lại, Chen vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy nợ nần. Hồ sơ tín dụng của anh bị đánh dấu rủi ro, khiến các ngân hàng từ chối cho vay mới.

Câu chuyện của Chen ngày càng phổ biến tại Trung Quốc trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài. Theo các chuyên gia, số vụ vỡ nợ tiêu dùng đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay và xu hướng này có thể còn nghiêm trọng hơn, đặc biệt ở nhóm lao động thu nhập thấp.

Điều này tạo ra bài toán nan giải cho Bắc Kinh. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Trung Quốc liên tục khuyến khích người dân vay tiền và chi tiêu nhiều hơn nhằm chuyển động lực tăng trưởng từ xuất khẩu và đầu tư sang tiêu dùng nội địa.

Tuy nhiên, nền kinh tế vừa ghi nhận tốc độ tăng trưởng quý II thấp nhất trong hơn ba năm khi sức mua yếu kéo tụt đà phục hồi, bất chấp lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu vẫn duy trì khả quan.

Để kích thích nhu cầu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) nhiều lần kêu gọi các ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng. Song thay vì đẩy mạnh cho vay, nhiều ngân hàng lại siết chặt tiêu chuẩn xét duyệt nhằm hạn chế rủi ro nợ xấu.

Dữ liệu công bố ngày 16/7 cho thấy dư nợ các khoản vay hộ gia đình ngắn hạn đã giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu tín dụng vẫn rất yếu.

Theo ông Nicholas Zhu, chuyên gia phân tích ngân hàng của Moody's, nghịch lý hiện nay là những khách hàng có hồ sơ tín dụng tốt lại hạn chế vay mượn, trong khi nhóm vẫn muốn vay chủ yếu là những người có khả năng trả nợ thấp hơn.

Số liệu của Gavekal Dragonomics cho thấy tổng nợ xấu của các hộ gia đình Trung Quốc đã tăng hơn 20% trong năm ngoái lên mức kỷ lục 2.220 tỷ nhân dân tệ (khoảng 324,5 tỷ USD), tương đương 1,6% GDP. Tổ chức này ước tính cứ 10 người trưởng thành ở Trung Quốc thì có một người chậm thanh toán nợ trong năm 2025.

Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng nợ xấu phần lớn bắt nguồn từ việc các ngân hàng nới lỏng điều kiện cho vay trong năm ngoái nhằm đáp ứng mục tiêu kích cầu của Chính phủ.

Đối mặt với áp lực nợ xấu, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh mô hình đánh giá tín dụng, đặt trọng số lớn hơn vào thu nhập thực tế thay vì giá trị tài sản thế chấp. Đồng thời, thay vì lập tức chuyển khoản vay sang nhóm nợ xấu, các ngân hàng thường lựa chọn gia hạn thời gian trả nợ, cơ cấu lại khoản vay hoặc cho khách hàng thêm thời gian bán tài sản để giảm áp lực.

Ngay cả các ngân hàng lớn cũng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu cá nhân tăng lên. Trong nhóm "Big Five" (5 ngân hàng lớn nhất) của Trung Quốc, Bank of Communications (Ngân hàng Giao thông Trung Quốc) ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi China Merchants Bank (Ngân hàng Thương gia Trung Quốc) - ngân hàng bán lẻ hàng đầu nước này - cũng chứng kiến tỷ lệ nợ xấu cho vay cá nhân và nợ quá hạn thẻ tín dụng tăng trong quý I/2026.

Dù vậy, Bắc Kinh vẫn tiếp tục tung ra các biện pháp khuyến khích vay tiêu dùng. Đầu năm nay, Chính phủ đã nâng gấp ba mức trợ cấp tối đa cho mỗi người vay lên 3.000 nhân dân tệ, đồng thời mở rộng chính sách hỗ trợ đối với các khoản thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn tỏ ra dè dặt. Susan Wu, 28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Quảng Châu, cho biết cô liên tục nhận được lời mời từ ngân hàng chuyển các khoản thanh toán thẻ tín dụng sang hình thức trả góp để hưởng trợ cấp nhưng đều từ chối vì không muốn gánh thêm nghĩa vụ tài chính.

Theo ông Minxiong Liao, chuyên gia kinh tế của TS Lombard, rào cản lớn nhất đối với tiêu dùng tại Trung Quốc không phải là khả năng tiếp cận tín dụng mà là thu nhập của người dân tăng quá chậm, chênh lệch thu nhập còn lớn và hệ thống an sinh xã hội chưa đủ mạnh.

Ông cảnh báo việc tiếp tục khuyến khích các hộ gia đình có thu nhập trì trệ vay tiền với lãi suất rẻ có thể khiến tình trạng nợ quá hạn ngày càng nghiêm trọng, thay vì tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế Trung Quốc.