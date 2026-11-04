Làng Chài – Điểm hẹn nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại Làng Văn hóa dân tộc Việt Nam trong tháng 11
Huy Hoàng
04/11/2026 4:11 PM (GMT+7)
Du khách có cơ hội khám phá không gian văn hóa sông nước, tìm hiểu nghề chài lưới truyền thống và trải nghiệm nếp sinh hoạt dân gian đặc sắc.
Làng Chài: Không gian văn hóa sông nước giữa lòng Làng
Nằm trong quần thể Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Khu Làng Chài được xây dựng trên diện tích gần 30.000 m², gồm Nhà Trung tâm làng chài, 04 nhà làng chài, miếu thờ và các công trình cảnh quan đặc trưng. Không gian được kiến tạo nhằm tái hiện những nét đặc trưng trong đời sống sinh hoạt, lao động của cư dân vùng sông nước Việt Nam.
Với những hình ảnh quen thuộc như vó bè, cầu ao, cầu khỉ, ao sen, những mái nhà mộc mạc ven hồ và con thuyền buồm nổi bật giữa mặt nước, Khu Làng Chài mang đến một không gian gần gũi, bình dị, gợi nhớ vẻ đẹp của những làng quê ven sông và miền sông nước Nam Bộ.
Tại Nhà Trung tâm làng chài, du khách được giới thiệu về văn hóa nghề chài lưới Việt Nam thông qua hệ thống hình ảnh, câu chuyện, hiện vật và ngư cụ truyền thống. Đặc biệt, 04 nhà làng chài được bố trí thành những không gian trải nghiệm với các nội dung riêng biệt, tạo điều kiện để du khách trực tiếp khám phá, tìm hiểu và tương tác với các hoạt động văn hóa.
Đa dạng hoạt động trải nghiệm – Chạm vào đời sống người dân vùng sông nước
Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình trải nghiệm tập trung vào hai ngày 14 và 15/11/2026 (thứ Bảy và Chủ nhật), với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.
Du khách sẽ được đón tiếp, giới thiệu tổng quan về không gian Khu Làng Chài; tìm hiểu hình ảnh, hiện vật, ngư cụ và những vật dụng gắn với nghề chài lưới truyền thống.
Đặc biệt, hoạt động trình diễn trên mặt hồ sẽ tái hiện một lát cắt trong đời sống lao động của cư dân vùng sông nước, mang đến những hình ảnh trực quan, sinh động về văn hóa nghề nghiệp gắn với sông, hồ.
Tại 04 nhà làng chài, các hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành những điểm khám phá riêng:
Nhà Làng Chài 01 – Góc sáng tạo làng Chài: Du khách được tham gia tô, vẽ các mô hình; làm vòng tay handmade với những chi tiết trang trí gắn với hình ảnh cá, sao biển và các hạt trang trí.
Nhà Làng Chài 02 và 03 – Tìm hiểu ngư cụ: Trưng bày, giới thiệu các ngư cụ đánh bắt cá, giúp du khách tìm hiểu công cụ và phương thức lao động truyền thống của cư dân vùng sông nước.
Nhà Làng Chài 04 – Góc quà làng Chài: Không gian dừng chân, nghỉ ngơi, thưởng thức nước uống và lựa chọn một số sản vật, món quà dân dã gắn với đời sống địa phương.
Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm trò chơi dân gian “Bắt chạch trong chum”; thử khoác lên mình trang phục áo bà ba, kết hợp nón lá, khăn rằn để lưu lại những bức ảnh mang đậm phong vị miền sông nước qua hoạt động nhiếp ảnh “Một thoáng làng Chài”.
Các hoạt động workshop được tổ chức theo nhu cầu đăng ký của các đoàn khách dịch vụ, góp phần đa dạng hóa hình thức trải nghiệm tại điểm đến.
Lan tỏa giá trị di sản, kết nối du khách với văn hóa truyền thống
Thông qua chuỗi hoạt động, Khu Làng Chài không chỉ mở ra một không gian tham quan, khám phá cảnh quan độc đáo mà còn góp phần giới thiệu, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa gắn với đời sống lao động của cư dân sông nước Việt Nam.
Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý thức trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; đồng thời làm phong phú thêm sản phẩm tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Khu Làng Chài mở ra thêm một hành trình khám phá thú vị, nơi du khách được ngắm nhìn, tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm những nét đẹp bình dị của văn hóa sông nước Việt Nam ngay giữa lòng Thủ đô.
Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ – 11 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút – 17 giờ các ngày 1, 7, 8; 14, 15; 21, 22; 24; 28, 29/11/2026.
Địa điểm: Khu Làng Chài, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, xã Đoài Phương, Hà Nội.
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