Lạng Sơn: Bắt gọn 2 đối tượng đập kính ô tô trộm tài sản sau 24 giờ gây án
Hoàng Tính
05/05/2026 5:44 AM (GMT+7)
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, sau khi nhận được thông báo chỉ sau 24 giờ, Cơ quan điều tra đã khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, hủy hoại tài sản tại khu biệt thự Catalan, khối 18, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu biệt thự Catalan, khối 18, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có 2 chiếc xe ô tô bị đập phá cửa kính và mất tài sản trong xe (tiền, điện thoại di động).
Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và dư luận xã hội, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Đông Kinh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, khoanh vùng đối tượng, tổ chức đấu tranh, truy xét, bắt giữ đối tượng.
Quá trình điều tra xác định các đối tượng gây án là Phạm Minh Tân (sinh năm 2004, trú tại Tổ dân phố Xuân Thành, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Anh Văn (sinh năm 2006, trú tại thôn Nhị Khê, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội).
Tối 28/4, hai đối tượng đã điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade, biển kiểm soát 29Y7-360.62 từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Sau đó, khi phát hiện khu vực gần Quốc lộ 1A, nơi có nhiều biệt thự, nhà ở liền kề, tập trung nhiều ô tô đỗ ven đường nhưng không có người trông coi, các đối tượng đã thực hiện hành vi đập phá kính ô tô để trộm cắp tài sản.
Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 30/4, lợi dụng đêm khuya, vắng người, các đối tượng di chuyển đến khu biệt thự Catalan, khi phát hiện xe ô tô VinFast VF9 đỗ bên đường, Tân xuống xe quan sát, dùng tua vít phá kính, lấy trộm điện thoại di động trong xe. Tiếp đó, các đối tượng di chuyển khoảng 200m thì phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Peugeot màu trắng đỗ ven đường, Tân quan sát thấy trong xe có một xấp tiền nên tiếp tục dùng tua vít phá kính, lấy toàn bộ số tiền.
Sau đó 2 đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường mang tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ tại thành phố Hải Phòng và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định, truy bắt các đối tượng tại địa phương nơi cư trú, đồng thời thu giữ tang vật liên quan.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
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