Lạng Sơn: Bất ngờ xã miền núi Tân Tri “vươn lên” dẫn đầu cuộc thi “Công dân số xứ Lạng”

Cú bứt phá ấn tượng từ xã miền núi Tân Tri

Kết thúc tuần thi thứ nhất (từ 01/9 đến 06/9/2026), Ban Tổ chức Cuộc thi "Công dân số Xứ Lạng" công bố toàn tỉnh có 3.618 người đăng ký tham gia với tổng số 18.090 lượt dự thi.

Cuộc thi "Công dân số Xứ Lạng" đã lan tỏa mạnh mẽ đến các cơ quan, đơn vị, trường học và các thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Văn Dũng

Điểm sáng bất ngờ và gây ấn tượng mạnh nhất chính là sự vươn lên vượt trội của xã miền núi còn nhiều khó khăn Tân Tri.

Bà Dương Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tri cho biết: “Ngay trong Tuần 1, toàn xã đã ghi nhận 149 lượt người tham dự đến từ 15 cơ quan, đơn vị, trường học và các thôn trên địa bàn. Kết quả trả về vượt ngoài mong đợi khi xã Tân Tri giành tới 3 giải thưởng trên tổng số 11 giải của toàn tỉnh, bao gồm 1 giải Nhất, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích”.

“Chúng tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi một xã miền núi như Tân Tri lại có thí sinh đạt giải Nhất ngay trong tuần đầu ra quân. Đây là động lực rất lớn cho chính quyền và nhân dân địa phương trên hành trình chuyển đổi số” bà Hạnh chia sẻ.

Để có được kết quả ấn tượng này, chính quyền xã Tân Tri đã chủ động triển khai cuộc thi một cách bài bản và quyết liệt ngay từ khi nhận được kế hoạch của tỉnh Lạng Sơn.

Địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, cắt cử từng đầu mối trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai, hỗ trợ cài đặt ứng dụng "Công dân số Xứ Lạng" và hướng dẫn cách thức tham gia cho từng người tham gia.

Không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào, các đầu mối tại từng thôn, đơn vị còn sát sao hướng dẫn người dân kỹ lưỡng từng thao tác. Yêu cầu đặt ra là mọi cán bộ, giáo viên và người dân phải nghiên cứu thật kỹ nội dung, xem từng video hướng dẫn trước khi bước vào làm bài thi.

Chính sự chỉnh chu và quyết tâm cao độ này đã giúp các thí sinh của Tân Tri đạt tỉ lệ làm bài chính xác rất cao.

Chuyện về người thầy giáo đạt giải Nhất tuần 1

Là chủ nhân của giải Nhất Tuần 1 Cuộc thi "Công dân số Xứ Lạng", anh Nguyễn Văn Dũng – Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Tri không khỏi xúc động khi nói về hành trình tham gia thi của mình.

Anh Nguyễn Văn Dũng – Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Tri đã đạt giải Nhất, tuần 1 cuộc thi Công dân số xứ Lạng. Ảnh: Văn Dũng

Anh Dũng chia sẻ “Thời điểm cuộc thi khởi động trùng đúng vào đợt cao điểm chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học mới. Đội ngũ giáo viên trong trường phải gánh vác lượng công việc rất lớn. Mặc dù đã nắm bắt được chủ trương và nội dung cuộc thi từ sớm, nhưng tôi và các đồng nghiệp cũng chưa dành được nhiều thời gian cho cuộc thi”.

“Phải đến ngày 6/9, khi Lễ khai giảng đã hoàn tất, tôi mới có thể thu xếp thời gian ngồi lại để nghiên cứu thật kỹ các tài liệu, xem lại bài giảng video rồi chính thức vào thi. Khi nhận được thông báo mình giành giải Nhất tuần 1, tôi vô cùng bất ngờ và hạnh phúc” anh Dũng bộc bạch.

Thắng lợi của thầy giáo Nguyễn Văn Dũng không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ tới tập thể nhà trường cũng như trên địa bàn xã Tân Tri.

Sau tuần đầu tiên, cuộc thi đã tạo nên một làn sóng hưởng ứng tích cực trên toàn địa bàn xã Tân Tri. Hiện nay, tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi ngoài giờ lên lớp hay sau giờ làm việc, các thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Tri cùng cán bộ, người dân trong xã lại hào hứng cùng nhau trao đổi, tham gia tuần 2 của cuộc thi.

Cuộc thi "Công dân số Xứ Lạng" năm 2026 diễn ra từ ngày 01/9 đến hết ngày 27/9/2026. Sự bứt phá của một xã miền núi như Tân Tri chính là minh chứng rõ nét nhất cho thấy: Chuyển đổi số không phải là câu chuyện xa xôi, mà đã và đang đi sâu vào đời sống của từng người dân, từng thầy cô giáo nơi đại ngàn Xứ Lạng.