Lạng Sơn: Bồi dưỡng 250 cán bộ thông tin cơ sở, tạo chuỗi tin bài liền mạch trong kỷ nguyên số
Hoàng Tính
29/10/2026 9:34 AM (GMT+7)
Sáng 29/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã khai mạc Hội nghị tập huấn tăng cường kiến thức, kỹ năng xử lý thông tin cho 250 cán bộ thông tin cơ sở năm 2026.
Hội nghị tập huấn không chỉ là đợt bồi dưỡng nghiệp vụ thông thường mà còn là bước chiến lược nhằm tạo ra sự kết nối liền mạch, thông suốt trong dòng chảy thông tin từ thôn, bản, xã đến cấp tỉnh.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác tuyên truyền đặt ra yêu cầu cấp thiết: thông tin phải nhanh nhạy, chính xác và thích ứng linh hoạt với các nền tảng số.
Tuy nhiên, hiệu quả truyền thông tại cơ sở đôi khi gặp điểm nghẽn do phương thức tác nghiệp còn truyền thống. Hội nghị sẽ tập trung trang bị cho 250 đại biểu là cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Dịch vụ công ích các xã, phường những kỹ năng cốt lõi: Từ đổi mới tư duy viết tin, sử dụng hình ảnh trực quan, sản xuất video ngắn, cho đến việc ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để thông tin gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ với người dân.
Ông Dương Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Đối với tỉnh Lạng Sơn, công tác thông tin cơ sở có vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến với Nhân dân; góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và thúc đẩy người dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.
Với phương châm "cầm tay chỉ việc" các học viên sẽ được thực hành trực tiếp các bài học xây dựng video tuyên truyền trên các nền tảng số; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin; vận hành hệ thống thông tin nguồn; Khai thác, tiếp nhận và truyền tải thông tin phục vụ công tác thông tin cơ sở; hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở…
Tham dự tập huấn anh Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công ích xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Tôi thấy lớp tập huấn hôm nay rất hữu ích với tôi, bởi sau khi thành lập Trung tâm Dịch vụ công ích chúng tôi đa phần là những người chưa có chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh tuyên truyền, quay phim, chụp ảnh, làm video, viết tin bài… vì vậy buổi tập huấn đã mang lại cho chúng tôi nhiều kiến thức bổ ích để về địa phương xây dựng được các tin, bài tuyên truyền hay video 3-5 phút”.
Đợt tập huấn này tạo ra tác động trực tiếp và sâu rộng đến hoạt động thông tin tại địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngay từ cơ sở, khi các cán bộ cơ sở được chuẩn hóa kỹ năng vận hành hệ thống thông tin nguồn và loa truyền thanh thông minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng của tỉnh sẽ được truyền tải nhanh chóng, chuẩn xác, không bị đứt gãy hay chậm trễ ở tuyến cơ sở.
Bên cạnh đó các cán bộ xã
sẽ là những "tác giả" đa phương tiện: Thay vì những bản tin khô khan,
sự tham gia của đội ngũ cán bộ sau tập huấn sẽ mang đến những sản phẩm báo chí
sinh động, tích hợp cả video, hình ảnh và âm thanh phù hợp với mạng xã hội. Điều
này giúp chuỗi tin bài phản ánh đời sống từ cơ sở gửi về các cơ quan báo chí tỉnh
thêm phong phú, chân thực và có chiều sâu.
Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày 29-30/10 chính là động lực quan trọng để Lạng Sơn củng cố vững chắc mạng lưới thông tin cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng nền báo chí và truyền thông địa phương trong giai đoạn chuyển đổi số toàn diện.
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