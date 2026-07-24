Lạng Sơn: Cầm tay chỉ việc giúp nông dân livestream chốt 3 tấn na ngay tại vườn

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Hoàng Tính

24/07/2026 7:01 PM (GMT+7)

Chiều ngày 24/7, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Chi Lăng tổ chức chương trình livestream bán na trực tiếp tại vườn. Với sự hỗ trợ tận tình từ các Tiktoker nổi tiếng, những lão nông Chi Lăng lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay đã chốt thành công hơn 300 đơn hàng, tiêu thụ khoảng 3 tấn na đặc sản.

Gia đình ông Lương Văn Thắng ở thôn Làng Thượng, xã Chi Lăng được lựa chọn là địa điểm để livestream bán na. Ảnh: Hoàng Tính
Niềm vui phấn khởi của chủ vườn na cùng Tiktoker chốt đơn bán hàng. Ảnh: Hoàng Tính
Ông Hoàng Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, cùng giới thiệu về sản phẩm na với các Tiktoker. Ảnh: Hoàng Tính
Giới thiệu về quy trình chăm sóc na đặc sản Chi Lăng. Ảnh: Hoàng Tinh·
Bộ phận kỹ thuật hỗ trợ livestream bán hàng. Ảnh: Hoàng Tinh·
Các nhà vườn được hướng dẫn cầm tay chỉ việc về cách bán hàng trực tuyến. Ảnh: Hoàng Tính
Đã có khoảng 300 đơn hàng được chốt với lượng tiêu thụ khoảng 3 tấn na đặc sản. Ảnh: Hoàng Tính

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Lạng Sơn: Cầm tay chỉ việc giúp nông dân livestream chốt 3 tấn na ngay tại vườn

Lạng Sơn: Cầm tay chỉ việc giúp nông dân livestream chốt 3 tấn na ngay tại vườn

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