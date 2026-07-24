Lạng Sơn: Cầm tay chỉ việc giúp nông dân livestream chốt 3 tấn na ngay tại vườn

Sáng 24/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng sản xuất kính của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tuấn Minh, nằm trên địa bàn tổ dân phố 9, phường Quyết Thắng (tỉnh Thái Nguyên). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.