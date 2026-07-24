Lạng Sơn: Cầm tay chỉ việc giúp nông dân livestream chốt 3 tấn na ngay tại vườn
Hoàng Tính
24/07/2026 7:01 PM (GMT+7)
Chiều ngày 24/7, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Chi Lăng tổ chức chương trình livestream bán na trực tiếp tại vườn. Với sự hỗ trợ tận tình từ các Tiktoker nổi tiếng, những lão nông Chi Lăng lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay đã chốt thành công hơn 300 đơn hàng, tiêu thụ khoảng 3 tấn na đặc sản.
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Lạng Sơn: Cầm tay chỉ việc giúp nông dân livestream chốt 3 tấn na ngay tại vườn
Chiều ngày 24/7, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Chi Lăng tổ chức chương trình livestream bán na trực tiếp tại vườn. Với sự hỗ trợ tận tình từ các Tiktoker nổi tiếng, những lão nông Chi Lăng lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay đã chốt thành công hơn 300 đơn hàng, tiêu thụ khoảng 3 tấn na đặc sản.
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Quảng Ninh thí điểm đưa đón học bằng xe buýt điện năm học 2026-2027
Lạng Sơn: Cầm tay chỉ việc giúp nông dân livestream chốt 3 tấn na ngay tại vườn
Chiều ngày 24/7, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND xã Chi Lăng tổ chức chương trình livestream bán na trực tiếp tại vườn. Với sự hỗ trợ tận tình từ các Tiktoker nổi tiếng, những lão nông Chi Lăng lần đầu tiên đứng trước ống kính máy quay đã chốt thành công hơn 300 đơn hàng, tiêu thụ khoảng 3 tấn na đặc sản.
Thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chiều 24/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Trung ương đã thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đây là mốc lịch sử đặc biệt, mở ra cơ hội bứt phá cho địa phương giữ vai trò cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc.