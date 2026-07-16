Lạng Sơn chạy đua thời gian thu nhận mẫu ADN, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình

Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành trình thiêng liêng xoa dịu nỗi đau chiến tranh, thắp lên hy vọng tìm lại tên tuổi cho những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc. Đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã chính thức phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Hoàng Tính

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không đơn thuần là dữ liệu kỹ thuật để phục vụ công tác giám định. Đằng sau đó là sự chờ đợi mòn mỏi suốt nhiều thập kỷ, là gửi gắm niềm hy vọng cháy bỏng của hàng ngàn gia đình thân nhân trong hành trình tìm lại danh tính cho người thân yêu đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tá Lê Đăng Khoa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay: "Đối với Công an tỉnh Lạng Sơn, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn được giao mà còn là trách nhiệm chính trị và tình cảm thiêng liêng của lực lượng Công an nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng".

Để chuẩn bị cho đợt cao điểm này, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, chính quyền các địa phương trực tiếp gõ cửa từng nhà thân nhân liệt sĩ để rà soát, xác minh và thu thập thông tin.

Qua công tác rà soát kỹ lưỡng, tính đến nay toàn tỉnh Lạng Sơn đã có trên 3.400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tự nguyện đăng ký tham gia lấy mẫu sinh phẩm. Đợt cao điểm chính thức chuyển sang giai đoạn triển khai đồng loạt trong vòng 04 ngày liên tục với số lượng mẫu thu nhận cực kỳ lớn.

Toàn bộ quá trình thu nhận mẫu phải được tổ chức khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn.

Để chiến dịch diễn ra thành công, bà Trần Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị, Công an tỉnh Lạng Sơn làm tốt vai trò đầu mối, phối hợp rà soát, chuẩn hóa thông tin thân nhân liệt sĩ; bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót, không trùng lặp và duy trì dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”. Việc thu nhận, bảo quản, vận chuyển, bàn giao, cập nhật dữ liệu ADN phải đúng quy trình; khó khăn, vướng mắc phải được tổng hợp, xử lý kịp thời.

Qua công tác rà soát kỹ lưỡng, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có trên 3.400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Ảnh: Hoàng Tính

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phối hợp đối chiếu hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ người có công và thông tin thân nhân; kịp thời bổ sung, đính chính dữ liệu theo quy định; hạn chế yêu cầu gia đình cung cấp lại nhiều lần cùng một loại giấy tờ.

UBND các xã, phường rà soát đến từng thôn, khối phố; lập danh sách đúng hướng dẫn; thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm; quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người sức khỏe yếu và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quy trình thu nhận mẫu.

Chiến dịch lần này là sự chung tay của cả hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn, trong đó lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn giữ vai trò nòng cốt. Sự hài lòng, niềm tin của nhân dân và kết quả xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ chính là thước đo lớn nhất cho sự thành công của đợt cao điểm đầy nghĩa tình này.