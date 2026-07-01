Lạng Sơn có 22 trường đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 100%, ghi nhận 43 bài thi điểm 10
Hoàng Tính
01/07/2026 3:55 PM (GMT+7)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Lạng Sơn đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 98,86%. Toàn tỉnh có 22 trường THPT có học sinh lớp 12 đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, đồng thời ghi nhận 43 bài thi đạt điểm 10.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có 10.104 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 9.297 học sinh lớp 12 và 807 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp là 9.312.
Kết quả kỳ thi cho thấy tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của toàn tỉnh đạt 98,86%. Đáng chú ý, 22 trường THPT có học sinh lớp 12 đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, phản ánh nỗ lực của các nhà trường trong công tác dạy và học.
Về chất lượng điểm thi, toàn tỉnh có 43 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Trong đó, môn Lịch sử dẫn đầu với 25 bài thi đạt điểm 10; môn Toán có 17 bài thi đạt điểm 10 và môn Vật lý có 1 bài thi đạt điểm 10.
Xét theo đơn vị trường học, Trường THPT Chuyên Chu Văn An dẫn đầu toàn tỉnh với 14 bài thi đạt điểm 10. Xếp tiếp theo là Trường THPT Hữu Lũng với 7 bài thi đạt điểm 10 và Trường THPT Bình Gia với 5 bài thi đạt điểm 10.
Bên cạnh những kết quả nổi bật của trường chuyên, nhiều trường THPT trên địa bàn các huyện cũng ghi dấu ấn trong kỳ thi năm nay. Trong đó, Trường THPT Văn Quan và Trường THPT Hòa Bình duy trì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% trong 3 năm liên tiếp, cho thấy sự ổn định về chất lượng giáo dục và công tác ôn tập cho học sinh.
Kết quả kỳ thi năm 2026 tiếp tục phản ánh những chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh Lạng Sơn, với cả tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối đều ghi nhận những tín hiệu khả quan.
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