Lạng Sơn đầu tư hơn 157 tỉ đồng xây dựng cầu Cửa Nam kết nối hai bờ sông Kỳ Cùng
Hoàng Tính
04/11/2026 10:00 AM (GMT+7)
Sáng ngày 4/11, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam; công trình có tổng mức đầu tư hơn 157 tỉ đồng, đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 – 4/11/2026).
Tham dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Nam được phê duyệt tại Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 15/10/2026, sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026–2028.
Công trình được triển khai trên địa bàn hai phường Lương Văn Tri và Đông Kinh, kết nối đường Hùng Vương với khu vực ngã ba đường Nguyễn Du – Nguyễn Đình Chiểu. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 286m, chiều rộng mặt cầu 17m, kết hợp cùng các hạng mục an toàn giao thông, thoát nước và chiếu sáng nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan kiến trúc đô thị.
Ông Đinh Hữu Học – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Việc đầu tư cầu Cửa Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của Nhân dân; tăng cường kết nối giao thông giữa phường Lương Văn Tri và phường Đông Kinh, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao tính thuận tiện trong lưu thông; đồng thời cải thiện diện mạo đô thị, tăng tính liên kết không gian và từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch được phê duyệt”.
Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, cầu Cửa Nam sẽ mở thêm một hướng kết nối giao thông quan trọng qua sông Kỳ Cùng, giúp rút ngắn hành trình và giảm tải áp lực cho các cây cầu hiện hữu trên sông Kỳ Cùng đoạn qua trung tâm tỉnh Lạng Sơn.
Đồng thời, công trình tăng cường liên kết giữa khu vực quảng trường trung tâm tỉnh với các khu dân cư phía phường Đông Kinh, góp phần kết nối các không gian phát triển và tạo động lực xây dựng đô thị Lạng Sơn ngày càng văn minh, hiện đại.
Đại diện chủ đầu tư ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn cam kết sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: "Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu và tổ chức triển khai thi công ngay khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định; Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, khối lượng và chi phí đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân và tập thể trong suốt quá trình thực hiện dự án".
Một số hình ảnh tại lễ động thổ:
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