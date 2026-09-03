Lạng Sơn: Đêm Tết Độc lập "đáng giá từng giây"

Dù là địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi khu vực III với không ít khó khăn nhưng xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn đã gây bất ngờ lớn tại Tuần 1 Cuộc thi "Công dân số Xứ Lạng" năm 2026 khi xuất sắc mang về 3 giải thưởng, trong đó có giải Nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Dũng – Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Tri.