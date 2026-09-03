Lạng Sơn: Đêm Tết Độc lập "đáng giá từng giây"
Hoàng Tính
03/09/2026 9:45 AM (GMT+7)
Bất chấp khoảng cách đường xa, nhiều gia đình đã đổ về trung tâm tỉnh Lạng Sơn từ sớm để xem dàn Kỵ binh và Quân nhạc của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an phô diễn tài năng. Sự cuồng nhiệt của người dân cùng những tiết mục vượt vật cản, hòa tấu hùng ca đã biến đêm 2/9 thành một kỷ niệm khó phai.
Ninh Bình: Tiên phong nhận chuyển giao “Bộ học liệu đa phương tiện”, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”
Ngày 10/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị chuyển giao “Bộ học liệu đa phương tiện”, nhằm lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
FC Thái Nguyên xuất quân mùa giải mới, nhà tài trợ treo thưởng 800 triệu đồng nếu thắng trận đầu
Trước thềm mùa giải 2026-2027, FC Thái Nguyên tổ chức lễ xuất quân với quyết tâm thi đấu cao nhất tại Giải hạng Nhất quốc gia, trong đó các nhà tài trợ tuyên bố thưởng 800 triệu đồng nếu đội giành chiến thắng ở trận đấu đầu tiên.
Ninh Bình mở “chợ việc làm” đặc biệt, 2.800 vị trí dành cho người tái hòa nhập cộng đồng
Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức ra mắt mô hình Phiên chợ “Xanh lại ước mơ” trên không gian mạng. Mô hình nhằm ứng dụng chuyển đổi số để kết nối việc làm, tạo sinh kế vững chắc cho người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.
Lạng Sơn: Bất ngờ xã miền núi Tân Tri “vươn lên” dẫn đầu cuộc thi “Công dân số xứ Lạng”
Dù là địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi khu vực III với không ít khó khăn nhưng xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn đã gây bất ngờ lớn tại Tuần 1 Cuộc thi "Công dân số Xứ Lạng" năm 2026 khi xuất sắc mang về 3 giải thưởng, trong đó có giải Nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Dũng – Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Tri.
Quảng Ninh mở rộng quy hoạch nuôi biển lên gần 140.000ha
Quảng Ninh đang tập trung mở rộng quy hoạch mặt biển và tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ giao khu vực biển cho người dân, doanh nghiệp.
Lạng Sơn: Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây giả danh shipper lừa đảo qua đơn hàng trực tuyến
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng trong một đường dây giả danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.
Ninh Bình: Tiên phong nhận chuyển giao “Bộ học liệu đa phương tiện”, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”
Ngày 10/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị chuyển giao “Bộ học liệu đa phương tiện”, nhằm lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
FC Thái Nguyên xuất quân mùa giải mới, nhà tài trợ treo thưởng 800 triệu đồng nếu thắng trận đầu
Ninh Bình mở “chợ việc làm” đặc biệt, 2.800 vị trí dành cho người tái hòa nhập cộng đồng
Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổ chức ra mắt mô hình Phiên chợ “Xanh lại ước mơ” trên không gian mạng. Mô hình nhằm ứng dụng chuyển đổi số để kết nối việc làm, tạo sinh kế vững chắc cho người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.
Lạng Sơn: Bất ngờ xã miền núi Tân Tri “vươn lên” dẫn đầu cuộc thi “Công dân số xứ Lạng”
Dù là địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi khu vực III với không ít khó khăn nhưng xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn đã gây bất ngờ lớn tại Tuần 1 Cuộc thi "Công dân số Xứ Lạng" năm 2026 khi xuất sắc mang về 3 giải thưởng, trong đó có giải Nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Dũng – Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Tri.