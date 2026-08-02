Lạng Sơn: Đình Lập từ cánh rừng FSC đến tấm vé xuất ngoại
Hoàng Tính
02/08/2026 6:09 AM (GMT+7)
Từng bước thay đổi thói quen canh tác truyền thống, hàng nghìn hộ dân và doanh nghiệp tại khu vực Đình Lập tỉnh Lạng Sơn đã gặt hái "trái ngọt" nhờ chuyển đổi sang trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC.
Rừng trồng FSC mở “chìa khóa” vươn ra thế giới
Đến thôn Lâm Phú, xã Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn), nhắc đến chuyện làm rừng "sạch", người dân ai nấy đều hào hứng. Làn sóng chuyển đổi sang trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC (Hội đồng Quản lý Rừng) đã bắt đầu nhen nhóm tại đây từ năm 2013 và nhanh chóng lan rộng.
Là một trong những người tiên phong, anh Trương Hồng Vân ở thôn Lâm Phú đang sở hữu 7ha rừng keo chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ sát sao từ ngành lâm nghiệp và sự đồng hành của doanh nghiệp trong việc hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục, từ năm 2013 gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển dân diện tích trồng rừng truyền thống sang trồng rừng FSC”.
Không chỉ các hộ gia đình, các doanh nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn Đình Lập cũng đã tích cực nhập cuộc trồng rừng bền vững trong nhiều năm qua.
Ông Trần Văn Tùng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập cho biết: “ Những năm qua chúng tôi đã chuyển đổi được 1.900 ha diện tích trồng bạch đàn sang FSC. Trong năm 2025, công ty đã bán được 15.000 tấn gỗ rừng trồng đạt chuẩn FSC. Điều phấn khởi nhất là giá bán gỗ FSC luôn cao hơn từ 10 - 15% so với gỗ thông thường”.
Theo quy định quốc tế, tiêu chuẩn FSC là điều kiện bắt buộc để các sản phẩm gỗ rừng trồng ngành lâm nghiệp Việt Nam "vượt biển" xuất khẩu sang thị trường khó tính như Châu Âu.
Việc tuân thủ quy trình chuẩn hóa từ khâu chọn giống, gieo trồng, chăm sóc đến khai thác đảm bảo 10 nguyên tắc đối với FSC trên địa bàn Đình Lập thời gian qua đã góp phần làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt lâm nghiệp địa phương.
Ông Phạm Công Phong – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu vực Đình Lập khẳng định: "Đến nay, trên địa bàn khu vực Đình Lập đã được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 19.133 ha. Kết quả này đóng vai trò hết sức quan trọng, làm thay đổi nhận thức, tập quán canh tác và tiếp cận phương thức sản xuất tiên tiến của các chủ rừng. Quan trọng hơn, người dân đã nhận diện được ảnh hưởng trực tiếp của sản xuất đến môi trường, xã hội. Đây là tiền đề và kinh nghiệm tốt để tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nhân rộng cho các diện tích còn lại”.
Đặc biệt, nhằm khép kín chuỗi giá trị, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam hiện đang triển khai xây dựng nhà máy chế biến rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC ngay tại Đình Lập. Việc xuất hiện một nhà máy chế biến sâu tại chỗ hứa hẹn sẽ đưa giá trị gỗ rừng trồng gia tăng vượt bậc trong tương lai gần.
Theo người dân trồng rừng ở Đình Lập, bên cạnh giá bán rừng theo tiêu chuẩn bền vững thường tăng từ 5 - 12% theo cam kết thu mua của các doanh nghiệp, các hộ dân tham gia liên kết trồng rừng theo tiêu chuẩn còn nhận được khoản hỗ trợ trực tiếp 300.000 đồng/ha từ phía công ty sau khi khai thác.
Ông Phong cho biết thêm: “Chúng tôi không chỉ muốn trên địa bàn ngày càng có nhiều diện tích rừng trồng, mà phải là rừng phải ngày càng chất lượng, rừng sạch, có thương hiệu, có thị trường. Chứng chỉ rừng là công cụ để hiện thực hóa điều đó và cũng là tấm hộ chiếu cho ngành lâm nghiệp hội nhập quốc tế”
Những "nút thắt" cần sớm tháo gỡ
Dù đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, song thực tế triển khai cấp chứng chỉ rừng FSC tại Đình Lập vẫn đang đối mặt với không ít "nút thắt" lực cản.
Chuỗi liên kết chưa bền vững, sự kết nối giữa người trồng rừng và doanh nghiệp chế biến - thị trường tiêu thụ vẫn còn rời rạc.
Thiếu chính sách đòn bẩy, hiện vẫn chưa có các chính sách hỗ trợ đủ mạnh và cụ thể cho nhóm chủ rừng nhỏ lẻ, khiến một bộ phận bà con còn e dè, chưa mặn mà tham gia.
Hạn chế về hạ tầng & kỹ thuật trong công tác trang bị bảo hộ lao động ở một số nơi còn thiếu và chưa phù hợp; tình trạng xử lý thực bì bằng lửa thiếu kiểm soát hay lạm dụng thuốc trừ sâu/bệnh thuộc danh mục cấm vẫn thi thoảng diễn ra.
Trong quản lý, giám sát, hiện công tác giám sát quản lý nhóm chưa sâu sát; giám sát đa dạng sinh học còn mang nặng tính hình thức; việc cập nhật và bảo vệ hành lang, vùng đệm tự nhiên đôi lúc bị xâm lấn; phương pháp giám sát & đánh giá nhìn chung còn yếu và thiếu tính thực tế.
Để rừng FSC thực sự trở thành "mỏ vàng" bền vững giúp người dân Đình Lập làm giàu, rất cần sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa từ chính quyền địa phương trong việc ban hành chính sách hỗ trợ, siết chặt quy trình giám sát và tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong thời gian tới.
Tiêu chuẩn rừng FSC (Forest Stewardship Council)
Xuất xứ & bản chất: Ra đời năm 1993, là hệ thống chứng nhận lâm nghiệp quốc tế tự nguyện. Được coi là "tấm hộ chiếu" cho gỗ xuất khẩu sang các thị trường khó tính (Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản...).
Gồm 10 nguyên tắc toàn diện.
Nội dung cốt lõi:
Pháp lý & Lao động: Tuân thủ pháp luật/điều ước quốc tế; bảo vệ quyền lợi, an toàn, bình đẳng giới và đời sống cho công nhân.
Xã hội & Cộng đồng: Tôn trọng quyền của người bản địa và cộng đồng địa phương; đóng góp nâng cao đời sống kinh tế - xã hội.
Kinh tế & Môi trường: Quản lý hiệu quả, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, thổ nhưỡng.
Quản lý & Bảo tồn nâng cao: Lập kế hoạch, giám sát định kỳ, đặc biệt chú trọng bảo vệ Giá trị bảo tồn cao (HCV) và áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác.
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