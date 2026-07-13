Lạng Sơn: Đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Quyết định số 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 223/KH-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Ký kết Quy chế phối hợp về ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Lê Mai

Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp được đưa vào vận hành là giải pháp thiết thực hỗ trợ khối kinh tế tư nhân chuyển đổi số toàn diện trong công tác điều hành. Nền tảng này tích hợp đầy đủ các tính năng: xử lý văn bản, trình ký, ký số, quản lý hồ sơ và lưu trữ điện tử.

Đặc biệt, hệ thống được kết nối trực tiếp với Trục liên thông văn bản của tỉnh Lạng Sơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp gửi, nhận văn bản điện tử với các cơ quan nhà nước một cách an toàn, minh bạch và tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí. Trong giai đoạn đầu triển khai, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được sử dụng miễn phí phần mềm trong vòng 12 tháng.

Song song với đó, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn đã chính thức ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. Đây là cơ chế hợp tác dài hạn nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số, thương mại điện tử, bảo hộ sở hữu trí tuệ và thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi xanh.

Hệ thống quản lý văn bản phục vụ doanh nghiệp được đưa vào vận hành là giải pháp thiết thực hỗ trợ khối kinh tế tư nhân chuyển đổi số toàn diện trong công tác điều hành. Ảnh: Lê Mai

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, chính quyền địa phương luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng trung tâm của phát triển kinh tế. Việc khai trương hệ thống và ký kết quy chế không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao công nghệ, mà là sự thay đổi tư duy mạnh mẽ: chuyển từ "xây dựng hệ thống" sang "đồng hành cùng doanh nghiệp sử dụng hiệu quả hệ thống", hướng tới phương thức làm việc nhanh hơn, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Để các nội dung hợp tác đi vào thực chất, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Smart Digiworld bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an toàn. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và chủ động tháo gỡ các rào cản pháp lý, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng nhất cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.