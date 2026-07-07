Lạng Sơn: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,02%, thu ngân sách đạt 13.667 tỷ đồng
Hoàng Tính
07/07/2026 5:46 PM (GMT+7)
Chiều ngày 07/7, Thống kê tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Bức tranh tổng thể cho thấy sự phục hồi đồng đều ở các lĩnh vực, trong đó kinh tế cửa khẩu tiếp tục đóng vai trò là động lực then chốt, mang lại nguồn thu ngân sách kỷ lục.
Theo Thống kê tỉnh Lạng Sơn tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh đạt mức tăng trưởng khá với 7,02% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước tính đạt 28.993 tỷ đồng.
Sự tăng trưởng này phản ánh sự phục hồi đồng đều và toàn diện của cả 3 khu vực kinh tế cốt lõi: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,82%, duy trì vai trò là "bệ đỡ" vững chắc cho đời sống nông thôn. Khu vực công nghiệp và xây dựng bứt phá mạnh nhất với mức tăng 8,24%, nhờ việc tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, khu công nghiệp và đô thị trọng điểm. Khu vực thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực ở mức 7,42%, tiếp tục là ngành đóng góp lớn nhất vào cấu trúc GRDP của tỉnh.
Điểm nhấn ấn tượng nhất là kết quả thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 13.667 tỷ đồng, vượt tiến độ dự toán tỉnh giao và tăng trưởng tới 79,62% so với cùng kỳ năm trước.
Trong cơ cấu nguồn thu, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh diễn ra vô cùng sôi động, thông suốt. Cụ thể, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu bứt phá mạnh mẽ khi cán mốc 10.881 tỷ đồng, tăng 13,35% so với dự toán và ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 102,12% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nguồn thu nội địa cũng duy trì sự ổn định, đạt 2.775 tỷ đồng.
Bên cạnh đà tăng trưởng của kinh tế cửa khẩu, dòng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh 6 tháng qua cũng ghi nhận mức tăng 14,27%, ước đạt 12.902,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng vốn từ khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân, đã tăng vọt tới 81,91% với giá trị ước đạt 2.840 tỷ đồng.
Những kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026 sẽ là nền tảng quan trọng để Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại, logistics cửa khẩu và hỗ trợ doanh nghiệp trong nửa cuối năm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.
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