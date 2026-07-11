Lạng Sơn khánh thành khối biểu tượng nghệ thuật hơn 33,7 tỷ đồng tại vườn hoa 17/10
Hoàng Tính
11/07/2026 8:26 PM (GMT+7)
Chiều 11/7, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ bàn giao, đưa vào sử dụng dự án: Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17/10, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (nay là phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).
Dự án có tổng mức đầu tư trên 33,7 tỷ đồng. Khối biểu tượng nghệ thuật có tổng chiều cao 12,6m, đường kính 12m, diện tích 113,1 m2, kết cấu gồm 3 phần: Bệ đài, thân đài và nhóm tượng.
Trong đó, phần bệ làm bằng chất liệu đá granite, bố cục theo khối tròn lấy hình tượng bông hoa đào 5 cánh làm chủ thể.
Thân tượng đài là khối trụ vuông vững chãi, mặt trước phù điêu nổi bật dòng chữ “CHIẾN THẮNG 17-10-1950” cùng hình ảnh sông, núi, hoa hồi, hoa đào; các mặt bên và phía sau khắc họa sinh động các nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào địa phương như hát Sli, hát Then, múa sư tử mèo và các trò chơi dân gian.
Điểm nhấn của dự án là nhóm tượng 7 nhân vật bằng hợp kim đồng, đại diện cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Lạng Sơn trong niềm vui đón chào ngày giải phóng thị xã Lạng Sơn cũ (bộ đội Chiến dịch Biên giới 1950, du kích Bắc Sơn, cô gái Nùng, cô gái Tày, em bé Dao...).
Việc hoàn thành đưa vào sử dụng dự án này góp phần hoàn thiện cảnh quan và mỹ quan đô thị tại trung tâm phường Đông Kinh. Đồng thời, dự án mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và tôn vinh ngày giải phóng thị xã Lạng Sơn (17/10/1950).
Nhân dịp này Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện vượt tiến độ dự án: Khối biểu tượng nghệ thuật tại Vườn hoa 17/10, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (nay là phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).
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