Lạng Sơn: Khỉ hoang tấn công cháu bé 3 tuổi nhập viện

Ngày 7/7 theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm khu vực Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, đơn vị này đang khẩn trương phối hợp với chính quyền xã Đồng Đăng và các lực lượng chức năng xử lý vụ việc một cháu bé trên địa bàn bị khỉ hoang tấn công gây thương tích.

Cháu bé sinh năm 2023 bị khỉ tấn công phải nhập viên. Ảnh: Mai Lưu

Nạn nhân mới nhất là cháu B.N.K Sinh năm 2023, trú tại thôn Phú Bình, xã Đồng Đăng. Sự việc xảy ra khi cháu K. đang ở khu vực thôn Thâm Mò thì bất ngờ bị một con khỉ hoang lao vào tấn công.

Hậu quả, cháu K. bị thương tích ở phần mềm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa cháu đi sơ cứu và xử lý y tế kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Đây không phải là lần đầu tiên đàn khỉ đại náo và gây họa cho người dân tại khu vực này.

Theo UBND xã Đồng Đăng, tình trạng khỉ hoang tràn vào khu dân cư để quấy phá đã kéo dài từ lâu, gây mất an toàn nghiêm trọng cho cuộc sống của người dân. Từ tháng 7/2025 một đàn khỉ khoảng 5 - 6 con thường xuyên đổ bộ vào các thôn Thâm Mò, Pá Phiêng. Chúng lục lọi tìm kiếm thức ăn, phá hoại tài sản, cắn xé cây cối, hoa màu của bà con và sẵn sàng tấn công người nếu bị xua đuổi.

Cuối Tháng 8, đầu tháng 9/2025 một con khỉ đột nhập vào nhà dân ở thôn Thâm Mò, tấn công một cháu bé (SN 2022) khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Dù lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức đặt bẫy, vây bắt và xua đuổi, nhưng do địa hình rừng núi hiểm trở và đặc tính tinh khôn của loài khỉ, công tác xử lý đến nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn, chưa thể giải quyết triệt để.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Hạt Kiểm lâm khu vực Cao Lộc đã phối hợp cùng chính quyền địa phương lập tức kiểm tra, xác minh hiện trường và triển khai các phương án vây bắt nhằm ngăn chặn nguy cơ con vật tiếp tục gây họa.

Đồng thời, cơ quan chức năng phát đi khuyến cáo khẩn cấp đến người dân: Cần bảo vệ trẻ nhỏ, tuyệt đối không để trẻ em chơi một mình tại các khu vực vắng vẻ, gần bụi rậm hoặc bìa rừng. Thực hiện nguyên tắc "4 không" - Không lại gần, không trêu chọc, không tự ý xua đuổi/bắt giữ và không cho khỉ ăn để tránh kích động bản năng hung dữ của chúng.

Khi phát hiện khỉ xuất hiện trong khu dân cư, cần giữ khoảng cách an toàn và báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan kiểm lâm gần nhất.

Hiện Hạt Kiểm lâm khu vực Cao Lộc tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Đồng Đăng và các lực lượng liên quan theo dõi, xác minh khu vực khỉ xuất hiện để triển khai biện pháp xử lý.