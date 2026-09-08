Lạng Sơn: Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây giả danh shipper lừa đảo qua đơn hàng trực tuyến
Hoàng Tính
08/09/2026 6:19 PM (GMT+7)
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng trong một đường dây giả danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng trong một đường dây giả danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân với tổng số tiền bước đầu xác định gần 400 triệu đồng.
Trước đó, hồi 14 giờ 30 phút ngày 28/8/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Vũ Lễ và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện 9 đối tượng đang có hành vi giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến.
Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định từ ngày 5/8/2026, các đối tượng thuê nhà, mua điện thoại, sim điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng đã đặt mua hàng trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo.
Nhóm đối tượng được tổ chức thành 3 tuyến với nhiệm vụ riêng biệt. Tuyến 1 giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo sai sự thật rằng việc thanh toán đơn hàng đã khiến khách hàng vô tình đăng ký gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng, với mức phí 4 triệu đồng/tháng. Khi nạn nhân lo sợ và muốn hủy, tuyến 1 chuyển thông tin sang tuyến 2. Tuyến 2 giả danh nhân viên kho hàng, tiếp tục củng cố lòng tin và hướng dẫn nạn nhân liên hệ tuyến 3. Tuyến 3 giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng, sử dụng tài khoản Facebook giả để nhắn tin, gọi điện, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chuẩn bị để chiếm đoạt.
Tiền chiếm đoạt được các đối tượng phân chia theo thỏa thuận sau khi trừ các khoản chi phí và trả công cho các đối tượng ở các tuyến. Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 2001, trú tại thôn An Thắng, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội, là người tổ chức, điều hành và được hưởng 50%.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thuê. Khi lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, Hậu trở về Việt Nam nhưng vẫn giữ liên hệ với các đối tượng này. Sau khi về nước, Hậu được các đối tượng người nước ngoài thuê tổ chức, điều hành hoạt động của nhóm lừa đảo; chuẩn bị địa điểm, phương tiện, sim điện thoại, tài khoản Facebook giả, dữ liệu khách hàng; phân công nhiệm vụ, tính toán và phân chia tiền công cho các đối tượng tham gia.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ ngày 5/8/2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 2001), Cao Văn Đương (sinh năm 2005), Trần Tiến Hoành (sinh năm 2006), Cao Văn Dương (sinh năm 2006), cùng trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Trang Nhung (sinh năm 2002), trú tại tỉnh Hưng Yên; Trần Kim Hoàng (sinh năm 2006), trú tại tỉnh Lào Cai và Trần Gia Thế về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
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