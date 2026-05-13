Lạng Sơn: Làm rõ vụ vận chuyển 9 bao xác ve sầu khô không rõ nguồn gốc

Diễn biến vụ việc chờ Thuyền thoái tại Lạng Sơn

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tranh luận gay gắt giữa đại diện nhà xe và lực lượng chức năng liên quan đến việc kiểm tra hàng hóa trên xe khách.

Bao tải đựng Thuyền thoái vận chuyển từ Sơn La về Lạng Sơn. Ảnh cắt từ Video

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 10/5, tại Km21, Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Vi Khánh Phương - cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Đơn vị phối hợp với lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe khách Phong Hiền (chạy tuyến Sơn La - Lạng Sơn). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 9 bao hàng hóa chứa xác ve sầu khô”.

Tại hiện trường, phía nhà xe liên tục thắc mắc về việc bị yêu cầu xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, tài xế không cung cấp được hóa đơn hay chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng này.

Tài xế khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên từ Mai Sơn tỉnh Sơn La về tỉnh Lạng Sơn với mức cước 200.000 đồng/bao.

Do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ 9 bao xác ve sầu khô đã được đưa về Đội Quản lý thị trường số 1 để tạm giữ, niêm phong, chờ chủ hàng đến làm việc và xử lý theo quy định.

Xác ve sầu là dược liệu

Lý giải về việc tạm giữ mặt hàng, ông Chu Ngọc Hà - Đội trưởng Đội QLTT số 1 cho biết: “Trong Đông y, xác ve sầu còn được gọi là Thuyền thoái, một loại dược liệu là nguyên liệu làm thuốc thuộc Danh mục 11 của Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 của Bộ Y tế ban hành các danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Đội QLTT số 1 kiểm tra các bao tải Thuyền thoái. Ảnh: Lạng Sơn

“Đây không thuộc danh mục hàng cấm. Tuy nhiên, khi lưu thông trên thị trường với số lượng lớn, đặc biệt là phục vụ mục đích xuất khẩu hoặc cung ứng cho các cơ sở Đông y, hàng hóa bắt buộc phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ” ông Hà thông tin thêm.

Theo lãnh đạo Đội QLTT số 1, để tránh các rắc rối pháp lý khi vận chuyển dược liệu, chủ hàng và nhà xe cần lưu ý các nhóm thủ tục sau:

Đối với hàng thu mua từ dân (không có hóa đơn): Chủ hàng phải lập bảng kê thu mua, hợp đồng thu mua kèm theo các tài liệu chứng minh nguồn gốc (như bản cam kết về địa điểm thu hái có xác nhận của địa phương).

Đối với giao dịch thương mại, nếu cung cấp cho các công ty dược hoặc cơ sở kinh doanh, bắt buộc phải có hóa đơn bán hàng theo quy định của cơ quan thuế.

Xác ve sầu. Ảnh: Lạng Sơn

Trong quá trình vận chuyển phải có bản kê chi tiết về số lượng, khối lượng và quy cách đóng gói hàng hóa.

Trường hợp lái xe hoặc chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng có quyền yêu cầu đưa phương tiện và hàng hóa về trụ sở để làm thủ tục tạm giữ, xác minh.

Nếu chủ hàng không có mặt kịp thời để giải quyết, toàn bộ số hàng hóa sẽ tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ quá trình xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1, trong trường hợp xác định có vi phạm, chủ hàng có thể bị xử phạt với mức cao nhất lên đến 50 triệu đồng.

Vụ việc là lời cảnh báo cho các đơn vị vận tải và hộ kinh doanh nông sản, dược liệu. Việc hiểu sai rằng hàng nhặt từ rừng thì không cần giấy tờ có thể dẫn đến thiệt hại kinh tế lớn và bị tạm giữ hàng hóa dài ngày để phục vụ điều tra.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.