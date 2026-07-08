Lạng Sơn lập dấu mốc mới: Thu ngân sách vượt dự toán trước 6 tháng

Lạng Sơn lần đầu hoàn thành dự toán thu ngân sách trước 6 tháng

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: “Trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ biến động kinh tế thế giới và những yêu cầu mới trong tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn duy trì ổn định, đạt nhiều chuyển biến rất tích cực”.

Sáng ngày 8/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ tư. Ảnh: Lạng Sơn

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trước 6 tháng so với dự toán được giao. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 15.080.891 triệu đồng, đạt tới 112,8% so với dự toán Trung ương giao và đạt 111,9% so với dự toán tỉnh giao cho cả năm.

Bên cạnh "kỷ lục" thu ngân sách, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục diễn ra sôi động với kim ngạch tăng cao.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công của địa phương đạt 39,7% kế hoạch Thủ tướng giao, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành và cao hơn mức bình quân chung của cả nước (35,5%).

Địa phương cũng ghi nhận dấu ấn lớn khi tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy khi giảm tới 723 thôn, tổ dân phố trên toàn tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh xem xét 19 nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Lạng Sơn diễn ra trong 2 ngày (từ 8/7 đến 9/7/2026). Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Lạng Sơn sẽ thảo luận các nguyên nhân chủ quan của hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp sát thực tiễn.

Dự kiến, các đại biểu sẽ xem xét và thông qua 19 dự thảo nghị quyết có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030. Nhiều nghị quyết dân sinh quan trọng sẽ được đưa lên bàn nghị sự như: Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, ngân sách, chương trình phát triển nhà ở, các chính sách về giáo dục, thể thao, tư pháp và nhiều nội dung quan trọng khác. Đây đều là những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026 cũng như cả giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp HĐND lần thứ tư. Ảnh: Lạng Sơn

Dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh đã ghi nhận những kết quả tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong bối cảnh 6 tháng đầu năm nhiều khó khăn, thách thức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những tồn tại, hạn chế đã được thẳng thắn nhìn nhận trong phiên khai mạc kỳ họp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao hơn, hành động quyết liệt hơn, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng người đứng đầu.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Đồng chí Bí thư Tỉnh đề nghị HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và cả hệ thống chính trị cần chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống nghị quyết, cơ chế, chính sách theo hướng kế thừa những quy định còn phù hợp, mạnh dạn sửa đổi, bãi bỏ những nội dung không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời kịp thời thể chế hóa đầy đủ các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy mọi động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng theo kịch bản đã đề ra; rà soát từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực, từng dự án để có giải pháp cụ thể; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026.

Trọng tâm là cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, đơn vị thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ; giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài…

Lần đầu tiên Lạng Sơn hoàn thành thu ngân sách trước 06 tháng so với dự toán được giao. Ảnh: Lạng Sơn

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh để thu hút đầu tư; thúc đẩy nhanh, mạnh tiến trình chuyển đổi số, đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, phục vụ có hiệu quả mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn cần thường xuyên gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phát huy tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân; phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; thảo luận thẳng thắn, khách quan, trên tinh thần xây dựng…