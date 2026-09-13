Lạng Sơn: Lễ hội Ánh sáng biên cương 2026 - Điểm đến không thể bỏ lỡ trong hai đêm 19 và 20/9
Hoàng Tính
13/09/2026 12:10 AM (GMT+7)
Trong hai ngày 19 và 20/9/2026, Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất sẽ chính thức diễn ra tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương và các tuyến phố trung tâm. Với hàng loạt hoạt động nghệ thuật, công nghệ và ẩm thực đêm độc đáo… sự kiện hứa hẹn trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.
Điểm nhấn hoành tráng nhất trong đêm mở màn (19/9) là Chương trình Khai mạc diễn ra lúc 20h00 tại Sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.
Ngay sau lễ khai mạc, bầu trời đêm Xứ Lạng sẽ được thắp sáng bởi màn trình diễn thiết bị bay không người lái (Drone). Hoạt động trình diễn thiết bị bay không người lái ứng dụng công nghệ ánh sáng, đồng bộ tạo nên những hình ảnh và hiệu ứng nghệ thuật trên bầu trời với âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng hiện đại sẽ tái hiện sinh động các hoạt cảnh về văn hóa, lịch sử và con người Lạng Sơn.
Không dừng lại ở đó, du khách sẽ được hòa mình vào không khí diễu hành nghệ thuật đường phố sôi động với sự xuất hiện của 8 mô hình đèn lồng cỡ lớn cùng hàng chục mô hình sáng tạo đến từ các xã, phường và doanh nghiệp trên địa bàn. Đoàn diễu hành sẽ di chuyển qua các tuyến phố trung tâm từ Sân khấu đường Hùng Vương - cầu Kỳ Cùng - đường 17/10 - đường Nguyễn Du - cầu Đông Kinh - Không gian văn hóa đường Hùng Vương, tạo nên một không gian lễ hội rực rỡ sắc màu.
Xuyên suốt hai ngày diễn ra lễ hội, Không gian văn hóa đường Hùng Vương sẽ trở thành tọa độ check-in "triệu view" cho du khách với Triển lãm đèn lồng truyền thống và hiện đại theo chủ đề “Lịch sử - Hiện đại - Sáng tạo”. Tại đây, du khách và các em nhỏ có thể trực tiếp tham gia khu vực trải nghiệm, tự tay làm các chiếc đèn lồng thủ công dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
Dành cho những tâm hồn mê ẩm thực, phiên chợ "Lung linh đêm Xứ Lạng" hoạt động trong cả hai tối 19 và 20/9 sẽ là điểm dừng chân không thể bỏ qua. Phiên chợ quy tụ các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng của Lạng Sơn, món ăn đường phố hấp dẫn cùng các hoạt động biểu diễn âm nhạc, trò chơi dân gian xen kẽ.
Sang tối 20/9, chương trình giao lưu nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương” tại sân khấu chính sẽ mang đến những tiết mục đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc vùng cao, khép lại chuỗi sự kiện lễ hội đầy ấn tượng.
Bên cạnh các hoạt động lễ hội ban đêm, trong dịp này, tỉnh Lạng Sơn cũng đẩy mạnh tổ chức các tour du lịch sinh thái và trải nghiệm thực tế tại các điểm di sản thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Đồng thời, Tọa đàm phát triển du lịch biên giới Việt - Trung diễn ra vào ngày 19/9 tại Khách sạn Mường Thanh hứa hẹn mở ra nhiều tuyến tour kết nối mới Lạng Sơn - Quảng Tây, thúc đẩy kinh tế du lịch đêm vùng biên giới.
Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, các đơn vị và kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại cùng văn hóa truyền thống, Lạng Sơn - Lễ hội Ánh sáng biên cương 2026 sẵn sàng đón chào du khách thập phương đến thưởng lãm và trải nghiệm.
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