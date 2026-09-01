Lạng Sơn: Mãn nhãn màn "chào sân" của 35 kỵ binh Đoàn cảnh sát cơ động, làm náo nhiệt đường phố Xứ Lạng trước đêm 2/9

Kết hợp tăng trưởng xanh với nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu là yêu cầu đặt ra với Quảng Ninh trong quá trình phát triển. Việc ứng dụng tư duy hệ thống, hạ tầng dữ liệu và công nghệ số được xem là một trong những giải pháp quan trọng để địa phương phát triển bền vững.