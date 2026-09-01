Lạng Sơn: Mãn nhãn màn "chào sân" của 35 kỵ binh Đoàn cảnh sát cơ động, làm náo nhiệt đường phố Xứ Lạng trước đêm 2/9
Hoàng Tính
01/09/2026 4:16 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên xuất hiện tại Lạng Sơn, dàn Kỵ binh Cảnh sát Cơ động gồm 35 chú ngựa nghiệp vụ tinh nhuệ đã biến buổi tập luyện trên đường Hùng Vương thành một điểm nóng thu hút trọn vẹn sự chú ý. Sự kết hợp giữa tính kỷ luật nghiêm minh của lực lượng Công an nhân dân và không khí rộn ràng của ngày Tết Độc lập đã tạo nên những khoảnh khắc mãn nhãn trước giờ G.
Công an tỉnh Ninh Bình trao thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì thành tích đặc biệt xuất sắc
Công an tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhằm ghi nhận chuỗi thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Quảng Ninh dùng AI, dữ liệu số để “đo” sức chịu tải của rừng, biển và đô thị
Kết hợp tăng trưởng xanh với nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu là yêu cầu đặt ra với Quảng Ninh trong quá trình phát triển. Việc ứng dụng tư duy hệ thống, hạ tầng dữ liệu và công nghệ số được xem là một trong những giải pháp quan trọng để địa phương phát triển bền vững.
Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên lần thứ X quy tụ 34 khối diễu hành, với hơn 26.000 người tham gia
Tối 26/9, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Sân vận động tỉnh. Điểm nhấn đáng chú ý là ngọn lửa truyền thống được rước từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa về sân vận động, cùng chương trình diễu binh, diễu hành với 34 khối và sự tham gia của hàng vạn người.
Hội Nông dân Thái Nguyên “chạy nước rút” 3 tháng cuối năm, yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ
Tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên Phan Thanh Hà yêu cầu các cấp Hội tập trung tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, triển khai nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả, hướng tới nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân.
"Xanh nhà hơn già đồng": Nông dân Ninh Bình khẩn trương thu hoạch lúa Mùa, triển khai vụ Đông
Đợt mưa lớn diện rộng vừa qua gây ngập úng cục bộ và đe dọa sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương ban hành các chỉ đạo cấp bách nhằm tập trung mọi nguồn lực tiêu thoát nước bảo vệ lúa Mùa, đồng thời gấp rút thu hoạch để triển khai nhanh kế hoạch sản xuất vụ Đông 2026.
Hưng Yên lập đường dây nóng, siết “lạm thu” và ép học sinh học thêm
Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên phát đi thông điệp nói không với lạm thu và ép học sinh học thêm. Với xã Tân Thuận, chính quyền xã công khai số điện thoại của Phó Chủ tịch UBND xã để người dân có địa chỉ phản ánh các thông tin liên quan.
Công an tỉnh Ninh Bình trao thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vì thành tích đặc biệt xuất sắc
Quảng Ninh dùng AI, dữ liệu số để “đo” sức chịu tải của rừng, biển và đô thị
Đại hội Thể dục thể thao Thái Nguyên lần thứ X quy tụ 34 khối diễu hành, với hơn 26.000 người tham gia
Tối 26/9, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Sân vận động tỉnh. Điểm nhấn đáng chú ý là ngọn lửa truyền thống được rước từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa về sân vận động, cùng chương trình diễu binh, diễu hành với 34 khối và sự tham gia của hàng vạn người.
Hội Nông dân Thái Nguyên “chạy nước rút” 3 tháng cuối năm, yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ
Tại hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên Phan Thanh Hà yêu cầu các cấp Hội tập trung tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, triển khai nhiệm vụ thiết thực, hiệu quả, hướng tới nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân.
"Xanh nhà hơn già đồng": Nông dân Ninh Bình khẩn trương thu hoạch lúa Mùa, triển khai vụ Đông
Đợt mưa lớn diện rộng vừa qua gây ngập úng cục bộ và đe dọa sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình đã khẩn trương ban hành các chỉ đạo cấp bách nhằm tập trung mọi nguồn lực tiêu thoát nước bảo vệ lúa Mùa, đồng thời gấp rút thu hoạch để triển khai nhanh kế hoạch sản xuất vụ Đông 2026.