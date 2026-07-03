Lạng Sơn: Một đoạn sông Kỳ Cùng nổi bọt trắng do đổ chất tạo bọt xuống cống

Người dân sống dọc hai bên bờ sông Kỳ Cùng, đoạn qua phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện nhiều bọt trắng nổi dày trên mặt nước. Khu vực xuất hiện bọt nằm gần cống thoát nước đoạn trước công viên Đông Kinh.

Một đoạn sông Kỳ Cùng đoạn qua phường Đông Kinh có bọt trắng. Ảnh: Lạng Sơn

Theo người dân sống gần đó cho biết hiện tượng này xuất hiện từ khoảng 12h trưa. Bọt từ cống thoát nước chảy ra sông, phủ trắng một đoạn mặt nước, khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ô nhiễm.

Ông Hoàng Văn Đức - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Kinh, cho biết: “Hiện tượng nổi bọt được ghi nhận tại khu vực gần Mỹ Sơn, thuộc địa bàn phường Đông Kinh. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ việc một nhóm người được thuê dọn dẹp nhà cũ đã đổ một can chứa chất tạo bọt nano xuống cống”.

Căn nhà trên bỏ không lâu ngày, nay có người thuê lại nên được dọn dẹp. Trong quá trình thu dọn, nhóm người lao động phát hiện một can nhựa màu trắng còn chứa chất lỏng. Do không biết đây là chất gì, họ đổ thẳng xuống hệ thống thoát nước.

Do trời mưa, lượng nước lớn, dòng chảy mạnh đã cuốn chất này ra sông, tạo thành nhiều bọt trên mặt nước.

Lực lượng chức năng sau đó đã kiểm tra khu vực liên quan, xác định đây không phải hiện tượng ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương đã lập biên bản, nhắc nhở những người liên quan và yêu cầu không để sự việc tương tự tái diễn.

Khuyến cáo người dân không tự ý đổ các loại chất tẩy rửa, chất tạo bọt hoặc chất lỏng không rõ thành phần xuống cống, rãnh thoát nước. Những chất này cần được tập kết đúng nơi quy định để đơn vị vệ sinh môi trường thu gom, xử lý.