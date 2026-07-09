Lạng Sơn: Nông nghiệp giữ vững "bệ đỡ", xuất khẩu hoa hồi khô cán mốc hơn 5.000 tấn

Vai trò “bệ đỡ” giữa vùng biên thùy

Trong 6 tháng đầu năm 2026 ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định ở mức 4,82%, đóng góp 1,07 điểm phần trăm vào mức tăng chung GRDP (7,02%).

Trong 6 tháng đầu năm 2026 ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Lạng Sơn tăng trưởng ổn định ở mức 4,82%. Ảnh: Hoàng Tính

Giữa bối cảnh nền kinh tế còn gặp khó khăn trong quá trình phục hồi, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Lạng Sơn vẫn giữ mức tăng trưởng ổn định có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống người dân khu vực nông thôn.

Để có được sự tăng trưởng ổn định, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện hiệu quả chiến lược tái cơ cấu ngành nông nghiệp bài bản, giờ đây người nông dân Lạng Sơn đã không còn tư duy có gì trồng nấy, theo lối mòn truyền thống, họ đã chủ động nhìn ra nhu cầu thị trường để biến những đồng đất thành những mô hình chuyên canh cho thu nhập vượt trội.

Cây hồi là minh chứng rõ nét nhất cho tư duy kinh tế sắc bén của nhà nông xứ Lạng, với diện tích trồng trên 35.612ha, sản lượng hồi khô 6 tháng đầu năm qua đã cán mốc kỷ lục đạt 5.098 tấn, tăng tới 8,35% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng hồi khô đạt 5.098 tấn, tăng tới 8,35% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Hoàng Tính

Sự bứt phá này đến từ việc người dân chú trọng thâm canh, nâng cao chất lượng thu hoạch kết hợp với giá bán trên thị trường quốc tế duy trì ổn định. Những container chở hồi khô nối đuôi nhau thông quan qua các cửa khẩu biên giới không chỉ mang về nguồn ngoại tệ lớn cho tỉnh, mà còn trực tiếp giúp hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định... vươn lên làm giàu.

Cùng với cây hồi, các vùng chuyên canh cây hằng năm phục vụ công nghiệp và xuất khẩu cũng ghi nhận những kết quả: Cây lúa (Nhiều giống lúa chất lượng cao J02, J03, JAPO 18 được đưa vào gieo trồng, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 15.520ha, tăng 2,08%, năng suất tăng 3,78%, sản lượng đạt 82.990,40 tấn, tăng 5,94% so với cùng kỳ); Cây thuốc lá (nhờ việc ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm với mức giá ổn định, diện tích trồng thuốc lá tăng 1,22%, sản lượng đạt 6.890,75 tấn); Cây ớt cay (mô hình liên kết trồng ớt cay xuất khẩu đạt mức tăng trưởng ấn tượng 9,17% về sản lượng)…

Chặt bỏ vườn tạp, đón “mùa quả ngọt”

Một điểm nhấn thực tế đầy táo bạo trong bức tranh nông nghiệp Lạng Sơn 6 tháng qua là xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ đất trồng cây ăn quả sang cây đặc sản. Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt 16.301,9 ha, giảm 1,64% so với cùng kỳ nhưng đây thực chất là một "bước lùi chiến lược" khi người nông dân chủ động chặt bỏ những diện tích vườn cây ăn quả đã già cỗi, năng suất thấp và thường xuyên gặp cảnh "được mùa mất giá".

Trồng ớt có liên kết đầu ra đã giúp người nông dân Lạng Sơn vững tin làm giàu. Ảnh: Hoàng Tính

Thay vào đó, họ giải phóng quỹ đất để dồn vốn liếng, nhân lực tái canh các loại cây đặc sản bền vững, có thị trường xuất khẩu rộng mở. Sự dũng cảm thay đổi nếp nghĩ, cách làm này đã giúp nông dân tối ưu hóa giá trị trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác.

Không chỉ có trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi của Lạng Sơn trong nửa đầu năm 2026 cũng chứng minh sức chống chịu kiên cường. Thực tế, giá vật tư nông nghiệp, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi tăng cao tiếp tục là một "bài toán đau đầu", ảnh hưởng trực tiếp đến biên độ lợi nhuận của người nông dân.

Tuy nhiên, nhờ công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được các cấp, các ngành tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra các ổ dịch lớn, người chăn nuôi đã tự tin chủ động tái đàn, mở rộng quy mô theo hướng an toàn sinh học: Chăn nuôi lợn (Tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành chăn nuôi với sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng tới 8,99% so với cùng kỳ). Chăn nuôi gia cầm ( phát triển ổn định dựa trên nhu cầu tiêu dùng và thương mại tăng mạnh của thị trường, đưa sản lượng thịt gia cầm 6 tháng qua tăng 5,57%)…

Sự kết hợp nhịp nhàng giữa trồng trọt đặc sản và chăn nuôi an toàn sinh học đã tạo nên một bệ đỡ an sinh vô cùng vững chắc cho nông thôn và khát vọng làm giàu chính đáng của những "triệu phú chân đất" nơi biên cương Tổ quốc.