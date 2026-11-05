Tham dự buổi họp báo tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nông Bích Diệp - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Lê Hải Yến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp báo trực tuyến. Ảnh: Hoàng Tính

Cuộc họp cũng thu hút sự tham gia đông đảo của các phóng viên thường trú cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn cùng đội ngũ phóng viên Báo và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã thông tin chi tiết về quy mô, nội dung cũng như chuỗi hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay.

Theo đó Lạng Sơn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa vô cùng độc đáo, đậm đà bản sắc truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao xứ Lạng.

Thông tin đáng chú ý nhất đối với Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và du khách là các mốc thời gian diễn ra những sự kiện văn hóa nghệ thuật trọng điểm, người dân có thể trực tiếp theo dõi chương trình trình diễn di sản Xứ Lạng vào tối ngày 23/11. Tiếp nối chuỗi sự kiện là đồng diễn múa Chầu sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 24/11, hứa hẹn tạo nên bầu không khí tưng bừng, rực rỡ sắc màu di sản.

Cuộc họp báo trực tuyến đã giúp các phóng viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nắm rõ định hướng và thông tin cần thiết cho công tác tuyên truyền. Ảnh: Hoàng Tính

Việc được tham gia Cuộc họp báo trực tuyến, đã giúp các phóng viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nắm rõ định hướng và thông tin cần thiết cho công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị để đưa thông tin trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp quan trọng nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, sự kiện cũng là cơ hội thiết thực, thực tế để quảng bá tiềm năng du lịch, hình ảnh đất và người Xứ Lạng đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tại Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động trước, trong và sau chương trình. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.