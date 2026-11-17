Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI, cam kết không để kiến nghị "nằm trên giấy"
Hoàng Tính
17/11/2026 10:58 AM (GMT+7)
Nhằm tháo gỡ các "nút thắt" về thủ tục hành chính, đất đai và hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến vào ngày 25/11 tới đây, quyết tâm giải quyết thực chất mọi vướng mắc ngay tại hội trường.
Số hóa cơ hội đầu tư, đối thoại thẳng vào trọng tâm
Theo kế hoạch, Hội nghị với chủ đề "Đồng hành tháo gỡ rào cản - Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh - Thúc đẩy tăng trưởng hai con số" do Chi cục Hải quan khu vực VI chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn tổ chức.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh địa phương đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, tạo bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 220 đại biểu, gồm lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các sở ngành, các hiệp hội doanh nghiệp lớn (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore) cùng đông đảo nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp FDI trên địa bàn.
Điểm nhấn trong khâu tổ chức năm nay là sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức cung cấp thông tin. Toàn bộ danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030, chính sách ưu đãi, quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cùng hiện trạng hạ tầng tại KCN VSIP Lạng Sơn, KCN Đồng Bành và 11 cụm công nghiệp địa phương (như Hồ Sơn 1, Hòa Sơn 1, Na Dương, Đình Lập...) đã được số hóa đồng bộ qua mã QR để nhà đầu tư tra cứu tức thì.
Ông Đinh Khánh Công – Chánh Văn phòng Chi cục Hải quan khu vực VI nhấn mạnh: "Đối thoại phải thực chất, trọng tâm, trọng điểm. Các vướng mắc của doanh nghiệp phải được trả lời trực tiếp ngay tại hội trường, hoặc phải xác định rõ lộ trình và phân công cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết cụ thể."
Đón "đại bàng" chế biến sâu nông sản qua bệ phóng Cửa khẩu thông minh
Sở hữu vị trí chiến lược là cầu nối giao thương hàng đầu giữa Việt Nam với thị trường tỷ dân Trung Quốc, Lạng Sơn đang tận dụng tối đa dư địa từ Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 để đón làn sóng dịch chuyển vốn.
Thay vì dừng lại ở vai trò điểm trung chuyển hay xuất khẩu thô truyền thống, tỉnh Lạng Sơn đang chuyển hướng mạnh mẽ sang mời gọi các dự án FDI đầu tư vào công nghệ chế biến sâu, hệ thống kho lạnh và logistics hiện đại ngay tại khu vực cửa khẩu.
Tại hội nghị sắp tới, những thước phim và dữ liệu trực quan về hạ tầng logistics cùng tiến độ triển khai mô hình "Cửa khẩu thông minh" sẽ được trình chiếu trực tiếp. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình thông quan được kỳ vọng sẽ rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, bảo toàn chất lượng cho nông sản xuất nhập khẩu qua biên giới.
Song hành với nâng cấp hạ tầng, sự chủ động của Chi cục Hải quan khu vực VI và các sở, ngành trong việc phổ biến kịp thời quy định pháp luật mới, cắt giảm thủ tục rườm rà đang tạo nên "bệ phóng" vững chắc cho nhà đầu tư.
Thông qua hội nghị, cơ quan Hải quan và các sở, ngành tỉnh Lạng Sơn sẽ trực tiếp tiếp nhận, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu các chính sách hỗ trợ đầu tư và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI, cam kết không để kiến nghị "nằm trên giấy"
Nhằm tháo gỡ các "nút thắt" về thủ tục hành chính, đất đai và hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cơ quan Hải quan với cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dự kiến vào ngày 25/11 tới đây, quyết tâm giải quyết thực chất mọi vướng mắc ngay tại hội trường.
Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026
Việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu là dấu mốc ghi nhận sức hút ngày càng lớn của điểm đến Quảng Ninh trên hành trình hội nhập với thị trường du lịch quốc tế.
Khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trên 5.140 tỉ đồng
Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long với tổng vốn đầu tư hơn 5.140 tỉ đồng, đã chính thức khai trương và trở thành trung tâm thương mại thứ 10 của AEON MALL tại Việt Nam.
Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ giao dịch trái phép
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, đề nghị ngăn chặn việc sử dụng, giao dịch trái phép.
10.000 người dự kiến cùng leo núi, chào cờ trên đỉnh Yên Tử để xác lập kỷ lục
Hướng tới mục tiêu đón hơn 2,3 triệu lượt khách, phường Yên Tử (TP Quảng Ninh) đang sẵn sàng cho chuỗi hoạt động thuộc chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định” trong 2 tháng cuối năm.
Vụ “Cậu Tuấn tử vi”: Hai con trai có liên quan, phát hiện hơn 31 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm
Mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuấn (tức “Cậu Tuấn tử vi”), Công an TP Quảng Ninh xác định hai con trai của Tuấn cũng tham gia các hoạt động liên quan. Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, 10 khẩu súng tự chế cùng nhiều thiết bị, tài liệu.
Lạng Sơn sắp đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp FDI, cam kết không để kiến nghị "nằm trên giấy"
Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026
Khai trương trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long trên 5.140 tỉ đồng
Phú Thọ thông báo mất 119 phôi sổ đỏ, cảnh báo nguy cơ giao dịch trái phép
10.000 người dự kiến cùng leo núi, chào cờ trên đỉnh Yên Tử để xác lập kỷ lục
Vụ “Cậu Tuấn tử vi”: Hai con trai có liên quan, phát hiện hơn 31 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm
Mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Văn Tuấn (tức “Cậu Tuấn tử vi”), Công an TP Quảng Ninh xác định hai con trai của Tuấn cũng tham gia các hoạt động liên quan. Khám xét nơi ở của bị can, lực lượng chức năng thu giữ 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng, 10 khẩu súng tự chế cùng nhiều thiết bị, tài liệu.