Số hóa cơ hội đầu tư, đối thoại thẳng vào trọng tâm

Theo kế hoạch, Hội nghị với chủ đề "Đồng hành tháo gỡ rào cản - Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh - Thúc đẩy tăng trưởng hai con số" do Chi cục Hải quan khu vực VI chủ trì, phối hợp cùng các sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Tân Thanh - Chi cục Hải quan khu vực VI, tỉnh Lạng Sơn ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu. Ảnh: Hoàng Tính

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh địa phương đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, tạo bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hội nghị dự kiến quy tụ khoảng 220 đại biểu, gồm lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các sở ngành, các hiệp hội doanh nghiệp lớn (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore) cùng đông đảo nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp FDI trên địa bàn.

Điểm nhấn trong khâu tổ chức năm nay là sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức cung cấp thông tin. Toàn bộ danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030, chính sách ưu đãi, quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cùng hiện trạng hạ tầng tại KCN VSIP Lạng Sơn, KCN Đồng Bành và 11 cụm công nghiệp địa phương (như Hồ Sơn 1, Hòa Sơn 1, Na Dương, Đình Lập...) đã được số hóa đồng bộ qua mã QR để nhà đầu tư tra cứu tức thì.

Ông Đinh Khánh Công – Chánh Văn phòng Chi cục Hải quan khu vực VI nhấn mạnh: "Đối thoại phải thực chất, trọng tâm, trọng điểm. Các vướng mắc của doanh nghiệp phải được trả lời trực tiếp ngay tại hội trường, hoặc phải xác định rõ lộ trình và phân công cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết cụ thể."

Đón "đại bàng" chế biến sâu nông sản qua bệ phóng Cửa khẩu thông minh

Sở hữu vị trí chiến lược là cầu nối giao thương hàng đầu giữa Việt Nam với thị trường tỷ dân Trung Quốc, Lạng Sơn đang tận dụng tối đa dư địa từ Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 để đón làn sóng dịch chuyển vốn.

Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. Ảnh: Hải quan khu vực VI

Thay vì dừng lại ở vai trò điểm trung chuyển hay xuất khẩu thô truyền thống, tỉnh Lạng Sơn đang chuyển hướng mạnh mẽ sang mời gọi các dự án FDI đầu tư vào công nghệ chế biến sâu, hệ thống kho lạnh và logistics hiện đại ngay tại khu vực cửa khẩu.

Tại hội nghị sắp tới, những thước phim và dữ liệu trực quan về hạ tầng logistics cùng tiến độ triển khai mô hình "Cửa khẩu thông minh" sẽ được trình chiếu trực tiếp. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình thông quan được kỳ vọng sẽ rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, bảo toàn chất lượng cho nông sản xuất nhập khẩu qua biên giới.

Song hành với nâng cấp hạ tầng, sự chủ động của Chi cục Hải quan khu vực VI và các sở, ngành trong việc phổ biến kịp thời quy định pháp luật mới, cắt giảm thủ tục rườm rà đang tạo nên "bệ phóng" vững chắc cho nhà đầu tư.

Thông qua hội nghị, cơ quan Hải quan và các sở, ngành tỉnh Lạng Sơn sẽ trực tiếp tiếp nhận, giải đáp kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu các chính sách hỗ trợ đầu tư và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.