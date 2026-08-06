Lạng Sơn: Tập huấn Quản lý Nhà nước và xử lý vi phạm tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách đến từ các sở, ngành, UBND các xã, phường, Chi cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Hải quan, Thanh tra tỉnh cùng các đơn vị sự nghiệp liên quan.

Ông Trần Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phát biểu. Ảnh: Hoàng Tính

Đại diện Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tính

Dự kiến Hội nghị sẽ được triển khai trong 2 ngày, nội dung tập huấn tập trung vào: Khung pháp lý - Cập nhật các Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số mới nhất Luật 70/2025/QH15, Luật 78/2025/QH15), Luật Đo lường và văn bản hướng dẫn; Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng Quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và quy trình kiểm tra hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo NĐ 217/2025/NĐ-CP; xử phạt hành vi vi phạm theo NĐ 129/2017/NĐ-CP và NĐ 126/2021/NĐ-CP; Công tác phối hợp trong quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa các sở ngành, địa phương; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế có liên quan và trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Hoàng Tính

Hội nghị cũng thống nhất cơ chế phối hợp chặt chẽ, liên ngành giữa lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Công an và các cơ quan chuyên môn địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.