Lạng Sơn: Tự hào 195 năm hình thành và phát triển qua chương trình nghệ thuật đặc sắc
Hoàng Tính
04/11/2026 9:40 PM (GMT+7)
Tối ngày 4/11, thiết thực lập thành tích chào mừng dấu mốc lịch sử trọng đại 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2026), tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lạng Sơn - Bản sắc hội tụ và khát vọng vươn xa”.
Chương trình là bức tranh toàn cảnh khắc họa truyền thống hào hùng, bản sắc văn hóa độc đáo và khát vọng phát triển mạnh mẽ của mảnh đất và con người Lạng Sơn trong kỷ nguyên mới.
Các tiết mục đều đã được đầu tư công phu, dàn dựng kỹ lưỡng với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, các cộng tác viên cùng các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Mở màn chương trình là màn khai từ ấn tượng mang tên "Lạng Sơn ngời sáng niềm tin" đã quy tụ tập thể nam nữ diễn viên, cộng tác viên và các cháu thiếu nhi từ CLB Thiên thần nhỏ, CLB Lân sư rồng Bảo Lâm đường, tạo nên bầu không khí tưng bừng, rộn rã.
Tiếp nối mạch cảm xúc là ba chương chính đậm chất sử thi và trữ tình:
Phần I: "Nguồn cội - Sắc màu Xứ Lạng" đưa khán giả trở về với không gian văn hóa đậm đà bản sắc qua hoạt cảnh: Tiếng gọi từ thẳm sâu, À ơi âm vang nguồn cội, Sắc màu Biên viễn, gợi nhắc về những giá trị cội nguồn thiêng liêng của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn.
Phần II: "Quê hương - Truyền thống hào hùng" tái hiện những trang sử vẻ vang qua màn nghệ thuật truyền thống đặc sắc với các tác phẩm bất hủ như: Lá cờ Đảng, Du kích ca, Bắc Sơn, 19/8; Chiến thắng Bông Lau; Lạng Sơn anh dũng; Đi theo tiếng gọi non sông; Đất nước trọn niềm vui; Còn gì đẹp hơn...
Phần III: "Kỷ nguyên mới - Lạng Sơn khát vọng vươn xa" mang đến sắc màu tươi mới, năng động của một Lạng Sơn đang chuyển mình mạnh mẽ. Khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục đặc sắc như: Bản làng em nhớ ơn người, Bồng bềnh Xứ Lạng, Tự do như cơn gió, hát múa “Xứ Lạng thức giấc, Đón bình minh.
Khép lại chương trình là liên khúc hát múa: Lạng Sơn nơi biên cương tỏa sáng - Việt Nam kiêu hãnh.
Chương trình ca nhạc đã để lại dư âm sâu sắc trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn và du khách thập phương, thắp lên ngọn lửa đoàn kết, niềm tin vững chắc vào tương lai phát triển giàu đẹp, của tỉnh Lạng Sơn.
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