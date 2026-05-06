Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang mở cửa miễn phí phục vụ cho người dân và du khách
Công Tâm
06/05/2026 11:39 AM (GMT+7)
Năm nay, lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.
Theo Ban tổ chức lễ hội, lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 5/5 đến 11/5 (tức 19 –25/3 âm lịch) mở cửa miễn phí cho người dân và du khách.
Lễ hội gồm 12 nhóm hoạt động chính như: Rước nước, thay y Mẫu, rước kiệu, cầu siêu, thả hoa đăng, cầu quốc thái dân an và dâng hương. Lễ khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào tối 6/5.
Lễ hội Tháp Bà Ponagar đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012, Đặc biệt, ngày 6/5, có khoảng 8.000 hoa đăng sẽ được thả trên sông Cái Nha Trang vào đêm hội, hứa hẹn tạo khung cảnh lung linh giữa lòng phố biển.
Trước đó, ngày 5/5, tại Khu di tích quốc gia Tháp Bà Ponagar (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) diễn ra lễ rước nước trang trọng giữa tiếng trống, chiêng, kèn rộn rã và những điệu múa uyển chuyển.
Đoàn rước khoác trang phục truyền thống, cờ hoa phấp phới, nâng niu những vật để đựng nước khởi hành từ Tháp Bà về chùa Hải Ấn (chùa Hang). Đây là ngôi cổ tự ẩn mình trong vách đá, nơi mạch nước ngầm trong lành chảy ra từ các hang đá tự nhiên được người dân Nha Trang tôn kính như báu vật của trời đất.
Tại chùa Hải Ấn, chủ lễ thành kính dâng hương, khấn nguyện xin nước thiêng. Những giọt nước quý được đựng trong lu gốm Chăm cổ kính hoặc bình đồng trang trọng. Người dân hai bên đường thành kính bày lễ cúng vọng, cúi đầu vái lạy. Nước rước về được tinh chế cùng rượu gạo trắng và hoa tươi như cúc vàng, hoa điệp,... phục vụ nghi lễ Mộc dục tắm tượng Nữ thần, mang ý nghĩa thanh lọc không gian linh thiêng và cầu bình an cho nhân dân.
Ông Đàng Tấn Niên, thành viên Hội đồng chức sắc Chăm Bà La Môn tỉnh Khánh Hòa chia sẻ về ý nghĩa lễ rước nước: “Với người Chăm, nước thiêng đầu năm dùng để tắm tượng, cầu mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Đồng thời cầu chúc cho các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam luôn mạnh khỏe, bình an.”
Quần thể Tháp Bà Ponagar có niên đại từ thế kỷ VIII đến XIII, hiện lưu giữ 14 đạo sắc phong, trong đó có 6 sắc phong của các vua triều Nguyễn dành cho Thiên Y A Na, cùng hệ thống bia ký cổ bằng chữ Sanskrit và chữ Champa. Di tích không chỉ có giá trị về lịch sử, kiến trúc mà còn là biểu tượng tiêu biểu cho sự gắn kết văn hóa bền chặt giữa hai dân tộc.
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