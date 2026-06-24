Lễ hội Yến sào Khánh Hòa tôn vinh nghề truyền thống gần 700 năm
Công Tâm
24/06/2026 6:03 PM (GMT+7)
Tại đảo yến Hòn Nội đã diễn ra Lễ hội Yến sào Khánh Hòa 2026, sự kiện do Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức nhằm tôn vinh nghề truyền thống gần 700 năm.
Ngày 24/6, tại đảo yến Hòn Nội, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tổ chức lễ hội Yến sào Khánh Hòa năm 2026. Nơi đây luôn tự hào về truyền thống lịch sử ngành nghề gần 700 năm, tôn vinh và tri ân Thủy tổ, Thánh Mẫu và các vị tiền bối ngành nghề yến sào.
Tại lễ hội, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện Công ty Yến sào Khánh Hòa đã dâng hương, thực hiện nghi lễ tưởng niệm Đề đốc thủy quân Lê Văn Đạt - người đầu tiên phát hiện và gìn giữ các đảo yến vào năm 1328 dưới triều Trần. Ông được suy tôn là Thủy tổ nghề yến sào Việt Nam.
Lễ hội cũng ghi nhớ công lao An phủ sứ Bình Khang Lê Văn Quang và con gái là Đại đô đốc thủy quân Tây Sơn Lê Thị Huyền Trâm - những người đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ các đảo yến vào ngày 10/5 âm lịch năm 1793.
Từ đó, người dân suy tôn bà là Đảo Chủ Thánh Mẫu và lập miếu thờ trên đảo Yến. Cứ tới ngày 10/5 âm lịch hàng năm là ngày diễn ra lễ hội Yến sào Khánh Hòa. Đây là một trong hoạt động được Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức thường niên vào dịp tháng 5 Âm lịch hàng năm.
Lễ hội Yến sào Khánh Hòa là một minh chứng sống động cho sự gắn bó mật thiết giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Bằng sự trân trọng và gìn giữ, người dân Khánh Hòa đang góp phần bảo tồn và phát huy một di sản văn hóa quý báu, để những giá trị truyền thống tốt đẹp mãi mãi được lưu truyền; góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Thông qua hoạt động này, người dân Khánh Hòa cùng tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa khẳng định quyết tâm tiếp bước tiền nhân, gìn giữ và phát huy tinh hoa nghề truyền thống.
Phát biểu tại lễ hội - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn của cán bộ, người lao động Công ty Yến sào Khánh Hòa trong thời gian qua. Về phía tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty Yến sào Khánh Hòa phát triển bền vững, giữ gìn nguồn tài nguyên đặc hữu và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của quê hương.
Nhân dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu ngành nghề Yến sào Khánh Hòa năm 2026; tặng quà lưu niệm cho đại diện Chi tộc họ Lê thuộc phường Nha Trang và phường Nam Nha Trang; Hội Cựu cán bộ Công ty Yến sào Khánh Hòa.
Được biết, vào năm 2025, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch công nhận 'Lễ hội yến sào Khánh Hòa' và 'Tri thức khai thác và chế biến yến sào Khánh Hòa' là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
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