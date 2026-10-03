Lên tàu hạng sang xuôi dòng Mekong, khám phá một Việt Nam đẹp như tranh vẽ khiến du khách đắm say

Hình ảnh mô phỏng tàu hạng sang xuôi dòng Mekong, khám phá Việt Nam. Ảnh AmaWaterways

Từ tháng 1/2027, du khách sẽ có thêm một cách để khám phá Đông Nam Á khi AmaWaterways tung hành trình du ngoạn kéo dài 7 đêm bằng tàu hạng sang trên sông Mekong. Chuyến tàu sẽ đưa du khách đi qua Việt Nam và Campuchia, từ những vùng quê sông nước ở Đồng bằng sông Cửu Long đến các điểm đến giàu dấu ấn lịch sử, văn hóa.

Du thuyền được giới thiệu có sức chứa 120 khách. Cùng với một du thuyền khác, tuyến này khai thác hai hành trình mang tên Charms of the Mekong (Sức hút của dòng Mekong) và Riches of the Mekong (Những kho báu của Mekong), đi qua nhiều điểm đến nổi bật ở cả Việt Nam lẫn Campuchia chẳng hạn như Sa Đéc, Phnom Penh, Siem Reap,

Sa Đéc là điểm dừng đáng chú ý khi nằm bên sông Mekong và từng gắn với tuổi thơ của nhà văn Pháp Marguerite Duras. Từ đây, du khách có thể khám phá vùng Đồng bằng sông Cửu Long bằng thuyền địa phương, tiếp cận gần hơn với cảnh quan sông nước và cuộc sống của cộng đồng ven sông.

Hành trình không chỉ tập trung vào những địa danh nổi tiếng mà còn đưa du khách đến các ngôi làng địa phương, nơi họ có thể chứng kiến các nghệ nhân làm việc, trong đó có những người làm nghề dệt lụa. Du khách cũng có cơ hội tìm hiểu các phong tục, truyền thống được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ.

Điểm hấp dẫn của hành trình nằm ở việc du khách có thể cảm nhận Mekong không chỉ qua cảnh quan mà còn qua đời sống thường nhật của người dân. Những ngôi làng ven sông, nghề thủ công truyền thống và nhịp sống gắn với dòng nước tạo nên một phần bản sắc đặc trưng của khu vực.

Để hòa nhập với không gian địa phương, nội thất trên du thuyền cũng sử dụng nhiều yếu tố lấy cảm hứng từ khu vực, từ các tác phẩm nghệ thuật, vải dệt đến hoa văn và những chi tiết trang trí. Các yếu tố truyền thống được thể hiện theo phong cách hiện đại, tạo nên không gian vừa tiện nghi vừa giữ được cảm giác gắn kết với vùng đất mà hành trình đi qua.

Trải nghiệm ẩm thực cũng được xây dựng xoay quanh văn hóa khu vực. Trên tàu có hai nhà hàng phục vụ các món ăn lấy cảm hứng từ Đông Nam Á và một nhà hàng chuyên biệt phục vụ thực đơn nhiều món. Các lựa chọn dành cho người ăn chay, thuần chay và không sử dụng gluten cũng được đáp ứng.

Giữa các chuyến tham quan trên bờ, du khách có thể thư giãn trên boong tàu, ngắm dòng Mekong trôi qua hoặc sử dụng các tiện ích chăm sóc sức khỏe. Du thuyền có hồ bơi trên boong tắm nắng, phòng tập thể dục và 3 phòng massage. Một nhân viên chuyên trách cũng phụ trách các hoạt động thể chất và chánh niệm cho hành khách.

Theo Denis Lee, Giám đốc sản phẩm Mekong của AmaWaterways, ngày càng nhiều du khách quan tâm đến những hành trình bên ngoài châu Âu, đặc biệt là các điểm đến mang lại trải nghiệm sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và đời sống tinh thần.

Mekong được xem là một điểm đến phù hợp với xu hướng này khi hành trình dọc dòng sông đưa du khách tiếp cận những nét đặc trưng của Việt Nam và Campuchia, từ truyền thống, đời sống thường nhật của cộng đồng ven sông đến các ngôi đền, nghi lễ và di sản tâm linh.

“Có điều gì đó rất khác biệt khi du lịch qua Việt Nam và Campuchia, từ những truyền thống và đời sống thường nhật dọc dòng sông đến các ngôi đền, nghi lễ và di sản tâm linh vốn đóng vai trò quan trọng trong khu vực”, ông Lee nói.

Hành trình mới dự kiến khởi hành từ tháng 1/2027, mang đến cho du khách cơ hội khám phá Mekong theo cách kết hợp giữa cảnh quan sông nước, đời sống địa phương và những dấu ấn văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.