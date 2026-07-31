Linh hoạt chuyển đổi nhà ở: Đòn bẩy mới cho thị trường bất động sản TP.HCM

Thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn cần những cơ chế điều hành linh hoạt hơn để giải quyết bài toán mất cân đối giữa cung và cầu. Trong khi nhu cầu nhà ở, đặc biệt ở phân khúc vừa túi tiền, tiếp tục gia tăng thì nhiều dự án nhà ở xã hội hoặc nhà tái định cư vẫn gặp khó trong quá trình triển khai hoặc khai thác. Trong bối cảnh đó, đề xuất mới của Chính phủ về việc trao thêm quyền chủ động cho TP.HCM được kỳ vọng sẽ mở ra dư địa điều tiết thị trường hiệu quả hơn.

Theo dự án Luật Phát triển đô thị vừa được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/7, TP.HCM sẽ được xem xét trao quyền chuyển đổi linh hoạt giữa nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà tái định cư theo nhu cầu thực tế. Thành phố cũng được giao, cho thuê hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê theo quy hoạch mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư như quy định hiện hành.

Các chuyên gia cho rằng điểm đáng chú ý của đề xuất không chỉ nằm ở việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư mà còn tạo ra một cơ chế điều tiết nguồn cung linh hoạt hơn. Thay vì để các dự án bị "đóng khung" theo công năng ban đầu trong khi nhu cầu thị trường thay đổi, chính quyền địa phương sẽ có thêm công cụ để phân bổ lại nguồn lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

TP.HCM sẽ có thêm cơ chế để phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: Gia Linh

Đối với thị trường bất động sản TP.HCM - nơi quỹ đất ngày càng hạn chế và chi phí phát triển dự án liên tục gia tăng, khả năng chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giảm tình trạng tồn kho hoặc lãng phí quỹ nhà tái định cư, đồng thời bổ sung thêm nguồn cung cho những phân khúc đang thiếu hụt.

Dự thảo luật cũng đề xuất TP.HCM được chỉ định chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân hoặc nhà cho thuê trên quỹ đất do Nhà nước quản lý. Đây được xem là giải pháp có thể rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở chính sách.

Ngoài ra, một số chính sách mới hướng đến người dân cũng được đề xuất như cho phép hộ gia đình bị thu hồi đất được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm, đồng thời không áp dụng điều kiện về thu nhập hoặc tình trạng nhà ở. Người được bố trí tái định cư bằng nhà ở xã hội sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính cũng có thể được phép chuyển nhượng theo cơ chế thị trường.

TP.HCM hiện là địa phương được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội lớn nhất cả nước, với mục tiêu gần 199.400 căn đến năm 2030. Riêng giai đoạn 2026-2030, thành phố cần hoàn thành hơn 181.000 căn hộ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công 9 dự án nhà ở xã hội với gần 11.000 căn hộ và đang triển khai 19 dự án khác, dự kiến bổ sung khoảng 19.000 căn cho thị trường. Trong quý III, TP.HCM dự kiến tiếp tục khởi công thêm 59 dự án với gần 54.900 căn hộ, phần lớn hướng tới mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở vẫn chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa, việc bổ sung cơ chế linh hoạt được đánh giá sẽ giúp thành phố chủ động hơn trong việc cân đối các loại hình bất động sản theo nhu cầu thực tế. Về dài hạn, nếu được triển khai đồng bộ cùng các chính sách phát triển đô thị theo mô hình TOD, cải tạo chung cư cũ và chỉnh trang khu vực ven kênh rạch, cơ chế này có thể góp phần nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực, thúc đẩy thanh khoản ở những phân khúc phù hợp và tạo nền tảng cho thị trường bất động sản TP.HCM phát triển bền vững hơn trong những năm tới.