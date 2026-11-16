Sau hành trình tuyển chọn và tranh tài sôi nổi trên phạm vi cả nước, Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 đã diễn ra thành công tại Trường quay Điện ảnh Quân đội (số 17 Lý Nam Đế, Hà Nội) vừa qua.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Trà bứt phá giành giải Quán quân tại bảng Đoàn viên. (Ảnh: BTC)

Vinh danh những giọng ca trẻ triển vọng nhất mùa giải

Để bảo đảm tính công bằng và phù hợp trong công tác đánh giá chuyên môn, cuộc thi được chia thành ba bảng đấu theo độ tuổi gồm: Bảng Nhi đồng (từ 5 đến 12 tuổi), Bảng Thiếu niên (từ 13 đến 18 tuổi) và Bảng Đoàn viên (từ 19 đến 30 tuổi).

Kết quả chung cuộc, ngôi vị cao nhất ở từng bảng đấu đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Tại Bảng Nhi đồng, thí sinh Hoàng Bảo Như xuất sắc giành giải Quán quân, danh hiệu Á quân thuộc về thí sinh Trần Võ Hà My.

Ở Bảng Thiếu niên, thí sinh Thái Ngô Thế Đan đăng quang ngôi vị Quán quân; danh hiệu Á quân 1 và Á quân 2 lần lượt được trao cho thí sinh Nguyễn Vũ Ngọc Linh và Bàn Thị Thu Hà. Trong khi đó, tại Bảng Đoàn viên, thí sinh Nguyễn Thị Hương Trà bứt phá giành giải Quán quân, hai vị trí Á quân 1 và Á quân 2 thuộc về các thí sinh Nguyễn Trung Đức và Lê Nhật Long.

Các thí sinh nhận giải tại Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh các danh hiệu chính, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng chuyên môn nhằm ghi nhận dấu ấn riêng của các thí sinh. Cụ thể, giải Ca sĩ xuất sắc nhất thuộc về Trần Võ Hà My (TP.HCM); hạng mục Ngôi sao âm nhạc được trao cho Trần Tuấn Anh (Hải Phòng); giải Tiếng hát triển vọng gọi tên Bàn Thị Thu Hà (Yên Bái); giải Tiếng hát được yêu thích nhất thuộc về Trần Phương Như (Hà Tĩnh) và giải Tiếng hát ấn tượng được trao cho Ngô Thành Đạt (Tây Ninh).

Thí sinh Thái Ngô Thế Đan đăng quang ngôi vị Quán quân ở bảng Thiếu niên. (Ảnh: BTC)

Sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp kết hợp truyền hình thực tế

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 do Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật phối hợp sản xuất cùng sự đồng hành của Dự án Thư viện “Nâng cánh ước mơ” thuộc Công đoàn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Chương trình hướng tới mục tiêu tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ, tạo môi trường nghệ thuật lành mạnh để thanh thiếu niên rèn luyện bản lĩnh sân khấu và tiếp cận con đường biểu diễn chuyên nghiệp.

Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026 được Hội đồng Giám khảo đánh giá chất lượng có sự đồng đều, nhiều màu sắc. (Ảnh: BTC)

Khởi động từ tháng 9/2026 với vòng loại trực tiếp tại ba khu vực Bắc, Trung, Nam, các vòng thi được ghi hình theo mô hình truyền hình thực tế để tái hiện chân thực quá trình tập luyện và trưởng thành của thí sinh.

Từ vòng bán kết quy tụ 26 gương mặt nổi bật, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra Top 13 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm Chung kết. Nhiều tiết mục tạo ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu về nội dung và phong cách trình diễn, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian như Quan họ, điệu lý, lời ru với những ca khúc trẻ trung, hiện đại.

Thí sinh tham gia dự thi Cuộc thi Tiếng hát Thanh thiếu niên Toàn quốc 2026. (Ảnh: BTC)

Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, đại diện Ban Tổ chức cho biết các thí sinh không chỉ có sự đồng đều ở nhiều nhóm tuổi mà còn sở hữu chất giọng giàu màu sắc, biết kiểm soát cảm xúc và sớm thể hiện tư duy nghệ thuật chủ động. Thông qua những vòng thi được tổ chức bài bản, chương trình kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng ý nghĩa, giúp các tài năng trẻ tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và tự tin theo đuổi đam mê âm nhạc lâu dài.