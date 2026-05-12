Lo vàng bị đánh cắp, ông Trump muốn đích thân mở kho Fort Knox kiểm tra gần 700 tỷ USD vàng dự trữ của Mỹ
Phương Đăng (theo People)
12/05/2026 8:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông muốn đích thân tới Fort Knox – kho vàng nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ – để kiểm tra xem toàn bộ số vàng dự trữ quốc gia trị giá gần 700 tỷ USD có còn ở đó hay không.
Phát biểu trong chương trình Full Measure with Sharyl Attkisson phát sóng ngày 10/5 mới đây, ông Trump nhắc lại ý tưởng từng được ông đưa ra từ năm ngoái về việc “mở cửa Fort Knox” để tận mắt kiểm tra kho vàng quốc gia đặt tại bang Kentucky.
“Chúng tôi muốn tới đó và gõ vào cánh cửa của Fort Knox – một cánh cửa cực kỳ dày – để xem liệu bên trong còn vàng hay không”, ông Trump nói.
Ông chủ Nhà Trắng cho biết ông từng “nghiêm túc cân nhắc” việc tiến hành một cuộc kiểm toán kho vàng nổi tiếng này.
“Tôi tự hỏi liệu họ có để vàng lại trong Fort Knox hay không, bởi có quá nhiều vụ đánh cắp xảy ra”, ông Trump nói thêm, dù không nêu cụ thể ai bị nghi lấy số vàng dự trữ của Mỹ.
Kho vàng bí mật nhất nước Mỹ
Fort Knox từ lâu được xem là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới và gần như trở thành biểu tượng cho sức mạnh tài chính của Mỹ.
Kho vàng này nằm trong khu căn cứ quân sự của quân đội Mỹ gần thành phố Louisville, bang Kentucky và đi vào hoạt động từ năm 1937.
Theo U.S. Mint – cơ quan đúc tiền của Mỹ – Fort Knox hiện lưu trữ khoảng 147,3 triệu ounce vàng tinh luyện.
Với giá vàng hiện nay, tổng giá trị số vàng này được ước tính gần 700 tỷ USD.
Cơ quan này cho biết trong nhiều thập kỷ qua gần như không có lượng vàng đáng kể nào được chuyển ra khỏi Fort Knox, ngoại trừ một số mẫu nhỏ phục vụ kiểm định độ tinh khiết trong các cuộc kiểm toán định kỳ.
Elon Musk cũng từng nghi ngờ
Những phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra hơn một năm sau khi tỷ phú Elon Musk công khai đặt nghi vấn về kho vàng quốc gia Mỹ.
Trong một cuộc trò chuyện trên podcast của Joe Rogan hồi tháng 2/2025, Musk nói rằng ông muốn tận mắt xem kho vàng Fort Knox.
“Một chuyến tham quan trực tiếp Fort Knox sẽ rất tuyệt… vàng có thực sự ở đó không? Họ bảo là có, nhưng liệu nó có phải vàng thật không? Hay ai đó chỉ sơn chì thành màu vàng?”, ông Musk nói.
Khi đó, ông Trump cũng nhiều lần nhắc tới Fort Knox trong bối cảnh chính quyền của ông tuyên bố phát hiện “hàng trăm tỷ USD gian lận” trong bộ máy liên bang.
“Có thể ai đó đã lấy mất vàng rồi”, ông Trump phát biểu hồi tháng 2/2025.
Ông cũng cho rằng Fort Knox từ lâu bị bao phủ bởi sự bí mật quá mức.
“Bạn lớn lên cùng những câu chuyện về Fort Knox. Không ai được vào. Không ai nhìn thấy gì cả”, ông Trump nói và khẳng định muốn “mở cửa Fort Knox”.
Theo giới phân tích, việc Mỹ tiếp tục nắm giữ lượng vàng khổng lồ tại Fort Knox phản ánh vai trò đặc biệt của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu, dù đồng USD hiện không còn được neo trực tiếp với vàng như trước đây.
Những nghi ngờ xoay quanh Fort Knox cũng không phải điều mới. Trong nhiều thập kỷ, các thuyết âm mưu về việc kho vàng Mỹ “trống rỗng” hoặc số vàng đã bị bí mật bán đi vẫn thường xuyên xuất hiện.
Tuy nhiên, giới chức Mỹ luôn bác bỏ các cáo buộc này và khẳng định kho vàng quốc gia vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt.
Dẫu vậy, việc cả ông Trump lẫn Elon Musk liên tục đặt câu hỏi về Fort Knox đang khiến câu chuyện về kho vàng bí mật nhất nước Mỹ một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.
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