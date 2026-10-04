Loa Bluetooth, đồ chơi bóp mềm bị thu hồi ở nước ngoài, người dùng Việt cần lưu ý gì?

Ngày 30/9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông tin về một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài trong tháng 9, có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng Việt Nam. Thông tin được tổng hợp từ các cổng thông tin chính thức của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ người tiêu dùng quốc tế.

Trong bối cảnh mua sắm trực tuyến và thương mại điện tử xuyên biên giới phát triển, cơ quan này lưu ý không loại trừ khả năng hàng thuộc diện thu hồi vẫn được nhập khẩu, phân phối hoặc chào bán tại Việt Nam qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, cửa hàng nhỏ lẻ và các kênh nhập khẩu không chính thức.

Cảnh báo chưa đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm được liệt kê đã xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, người đang sở hữu hoặc dự định mua cần kiểm tra đúng tên, model, mã sản phẩm và phạm vi thu hồi để nhận diện nguy cơ.

Pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22 thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ



Thiết bị điện tử có nguy cơ cháy, bỏng

Trong nhóm thiết bị điện tử, pin lithium-ion là nguyên nhân dẫn đến nhiều chương trình thu hồi. Loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M) của Công ty Audio Partnership Plc, Vương quốc Anh, đang được thu hồi tại Hoa Kỳ, Canada và Hàn Quốc do pin có thể quá nhiệt, gây cháy, bỏng hoặc thiệt hại tài sản.

Tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp tiếp nhận bốn báo cáo về sự cố cháy, bốc khói hoặc vật liệu từ pin bắn ra ngoài, chưa ghi nhận người bị thương. Các loa thuộc diện thu hồi có màu xám nhạt, xám đậm và xanh, với số FD lần lượt bắt đầu bằng C10930, C10931 và C10965. Số này được in dưới đáy loa.

Khoảng 714 sản phẩm đã được bán tại Hoa Kỳ và 309 sản phẩm tại Canada. Người sở hữu được khuyến cáo ngừng sử dụng, ngừng sạc, ngắt nguồn điện, đặt loa xa vật liệu dễ cháy và liên hệ doanh nghiệp để được hướng dẫn hoàn tiền.

Đáng chú ý hơn là pin sạc dự phòng NEWDERY, model ZHX-PB22, bị thu hồi tại Hoa Kỳ do có thể phát nổ hoặc bốc cháy. Doanh nghiệp đã nhận chín báo cáo sự cố, trong đó có một vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 2 triệu USD và một trường hợp bị bỏng.

Sản phẩm có vỏ đen, dây cáp vàng, tên “NEWDERY” khắc ở mặt trước và model “ZHX-PB22” in phía sau. Khoảng 21.380 sản phẩm được bán qua Amazon.com từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024. Người dùng cần ngừng sử dụng, ngừng sạc, ngắt kết nối với các thiết bị khác và liên hệ NEWDERY. Pin thuộc diện thu hồi không được bỏ vào rác sinh hoạt hoặc thùng tái chế thông thường.

Máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ và Úc

Một thiết bị khác là máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream, model LTD-SM23, đang được thu hồi tại Hoa Kỳ và Úc. Pin trong máy có thể quá nhiệt khi sạc, dẫn đến cháy. Tại Úc đã ghi nhận các sự cố liên quan, trong đó có một vụ gây thiệt hại tài sản.

Khoảng 4.000 máy thuộc diện thu hồi được bán tại Hoa Kỳ từ tháng 2/2025 đến tháng 9/2026 qua các cửa hàng và nền tảng trực tuyến. Người dùng được yêu cầu ngừng sử dụng, ngắt bộ sạc, đặt máy ở nơi an toàn và làm theo hướng dẫn của Love To Dream về xử lý sản phẩm, hoàn tiền hoặc đổi hàng.

Với kính thông minh INMO Air3, nguy cơ nằm ở càng kính bên trái có thể quá nhiệt khi sử dụng lâu. Sản phẩm bị thu hồi tại Hoa Kỳ và Canada; doanh nghiệp đã nhận mười báo cáo quá nhiệt tại Hoa Kỳ, gồm phản ánh nóng rát ở mặt và vùng tai trái.

Kính màu đen, có nhãn “AIR3” và “INMO” bên trong càng phải. Khoảng 1.643 sản phẩm được bán tại Hoa Kỳ và 120 sản phẩm tại Canada từ tháng 12/2025 đến tháng 8/2026. Người dùng phải ngừng sử dụng, liên hệ INMO để được hỗ trợ cập nhật hệ thống lên phiên bản V3.16 và hoàn tất cập nhật theo hướng dẫn trước khi dùng lại.

Sản phẩm kẹo thuộc diện thu hồi tại Hoa Kỳ

Kẹo, đồ chơi và chất tẩy rửa cũng cần kiểm tra

Với sản phẩm dành cho trẻ em, những chi tiết nhỏ có thể tách rời là nguy cơ đáng lưu ý. Kẹo nước vị chua dạng chai có đầu lăn Ricky Joy Sour Crush bị thu hồi tại Hoa Kỳ vì viên bi ở đầu chai có thể bung ra, bị nuốt phải và gây hóc.

Khoảng 2,3 triệu sản phẩm đã được bán từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2026 qua cửa hàng và các kênh trực tuyến. Cơ quan chức năng khuyến cáo ngừng sử dụng, để xa trẻ em và liên hệ The Ricky Joy Company để được hướng dẫn hoàn tiền, gửi trả sản phẩm.

Đồ chơi bóp mềm hình bánh bao Squeezy Dumplings, thương hiệu GIHNJSI, cũng bị thu hồi tại Hoa Kỳ. Bên trong chứa hạt hút nước có thể nở ra khi trẻ nuốt phải, gây tắc nghẽn đường ruột, nôn ói, mất nước và các hậu quả nghiêm trọng khác.

Đồ chơi bóp mềm thuộc diện bị thu hồi tại Hoa Kỳ

Đồ chơi được đựng trong hộp nhựa màu nâu nhạt mô phỏng xửng hấp, do Chenyuanhui bán trên Amazon.com. Khoảng 8.000 sản phẩm được bán trong tháng 5 và tháng 6/2026. Dù chưa ghi nhận sự cố hoặc người bị thương tại thời điểm công bố, người mua vẫn được yêu cầu ngừng cho trẻ sử dụng, cất ngoài tầm với và liên hệ bên bán để hoàn tiền.

Trong nhóm hóa chất gia dụng, khoảng 6,3 triệu chai chất tẩy rửa đa năng có hương thơm Mistolin và Lestoil bị thu hồi tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ. Sản phẩm có thể nhiễm vi khuẩn, trong đó có Pseudomonas aeruginosa, gây nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt với người suy giảm miễn dịch hoặc sử dụng thiết bị y tế gắn ngoài.

Chương trình chỉ áp dụng với sản phẩm được bán tại hai khu vực này, không bao gồm toàn bộ hàng mang thương hiệu Mistolin và Lestoil. Chai bị ảnh hưởng có mã ngày sản xuất bắt đầu bằng “PR01”, tiếp theo là dãy số từ 25091 đến 26168. Người dùng phải đối chiếu đồng thời mùi hương và mã sản xuất với thông báo chính thức, ngừng sử dụng nếu thuộc diện thu hồi và lưu thông tin để làm thủ tục hoàn tiền.

Từ các trường hợp trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra thông tin trước khi mua, đặc biệt với thiết bị điện, sản phẩm dùng pin, đồ chơi và hóa chất gia dụng. Tên thương hiệu chưa đủ để xác định một món hàng bị ảnh hưởng; cần đối chiếu cả model, mã lô, thời gian sản xuất, nhà sản xuất và nhà phân phối.

Trong quá trình sử dụng, phải dừng ngay khi thiết bị nóng bất thường, có khói, mùi khét; pin phồng, biến dạng hoặc rò rỉ. Với sản phẩm trẻ em, cần kiểm tra chi tiết nhỏ, viên bi, hạt hút nước và các bộ phận có thể bong tách. Việc đổi trả, sửa chữa, hoàn tiền hay thải bỏ hàng bị thu hồi cần thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị chịu trách nhiệm và cơ quan chức năng.