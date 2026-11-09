Loạt máy giặt và đồ gia dụng bị triệu hồi ở nước ngoài, khuyến cáo đến người tiêu dùng Việt
Phương Hà
09/11/2026 11:04 AM (GMT+7)
Hàng chục nghìn máy giặt, máy ép nhựa cùng hơn 4,4 triệu bàn chải vệ sinh vỉ nướng nằm trong các chương trình triệu hồi tại nước ngoài trong tháng 10/2026. Người tiêu dùng Việt Nam được khuyến cáo đối chiếu model, mã hàng nếu sản phẩm đã mua thuộc phạm vi cảnh báo.
Tổng hợp thông tin từ các cơ quan quản lý an toàn sản phẩm quốc tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý rủi ro có thể xuất hiện ở cả thiết bị điện và dụng cụ nấu nướng. Các biện pháp xử lý được áp dụng khác nhau tùy trường hợp cụ thể, từ triệu hồi sửa chữa, thu hồi hoàn tiền đến gỡ bỏ thông tin bán hàng trực tuyến.
Ba model máy giặt và máy ép nhựa có nguy cơ cháy
Theo thông báo ngày 16/10/2026 của Cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Kiểm tra (BSMI), Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc), 18.144 máy giặt sấy lồng ngang Panasonic được triệu hồi để sửa chữa. Chương trình áp dụng với ba model NA-LX126BL, NA-LX128BL và NA-LX128BR, bao gồm toàn bộ số sê-ri của các model này.
Những thiết bị thuộc diện triệu hồi được sản xuất tại Nhật Bản từ tháng 9/2022 đến tháng 7/2025 và bán tại Đài Loan (Trung Quốc). Đây là thông tin cần đối chiếu khi xác định phạm vi sản phẩm, tránh suy rộng cảnh báo sang các dòng máy khác cùng thương hiệu.
Nguy cơ bắt nguồn từ vị trí kết nối của ngăn tự động định lượng. Nước giặt hoặc nước xả vải có thể rò rỉ, nhỏ xuống dây điện, làm suy giảm lớp cách điện và dẫn tới đoản mạch, quá nhiệt, bốc khói hoặc cháy. Năm 2025, thị trường này đã ghi nhận một sự cố sản phẩm bị cháy một phần, không có thương vong.
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm sẽ kiểm tra, thay thế linh kiện miễn phí tại nhà. Trong thời gian chờ sửa chữa, người tiêu dùng tại thị trường triệu hồi được hướng dẫn tạm ngừng chức năng tự động định lượng, chuyển sang cho chất giặt tẩy bằng tay để sử dụng các chức năng khác theo hướng dẫn của Panasonic.
Tại Hoa Kỳ, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) ngày 15/10/2026 thông báo thu hồi khoảng 53.634 máy ép plastic nhiệt Scotch model TL1302Z do 3M nhập khẩu. Thiết bị có thể quá nhiệt, gây cháy; được sản xuất tại Trung Quốc và bán trên Amazon.com từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2026.
Máy có màu xám nhạt hoặc trắng, các chi tiết màu xám, chữ Scotch ở mặt trước, khe ép rộng khoảng 13 inch và tay xách bên phải. Mã TL1302Z nằm trên nhãn dưới đáy máy và trên bao bì, giúp người mua đối chiếu chính xác với thông báo.
Doanh nghiệp đã nhận 63 báo cáo về hiện tượng bốc khói, nóng chảy và quá nhiệt, trong đó có năm báo cáo cháy và một báo cáo thiệt hại tài sản nhỏ. Chưa ghi nhận thương tích. Người tiêu dùng tại Hoa Kỳ được yêu cầu ngừng sử dụng, rút phích cắm và liên hệ 3M để hoàn tiền toàn bộ theo quy trình thu hồi.
Với người mua tại Việt Nam, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo liên hệ bên bán, nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất khi xác định thiết bị thuộc diện cảnh báo. Phạm vi áp dụng và chính sách khắc phục cần căn cứ vào thông báo cụ thể tại từng thị trường.
Bàn chải vỉ nướng và máy mát xa cũng cần được đối chiếu
Không sử dụng điện nhưng bàn chải vệ sinh vỉ nướng Expert Grill vẫn nằm trong một chương trình thu hồi quy mô lớn. Theo CPSC, ngày 1/10/2026, Walmart thu hồi khoảng 4.477.655 sản phẩm xuất xứ Trung Quốc vì sợi kim loại nhỏ có thể rời khỏi bàn chải, bám vào vỉ nướng hoặc thức ăn.
Nếu nuốt phải, người sử dụng có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng bên trong cơ thể, có thể phải phẫu thuật. Tại thời điểm thông báo, chưa ghi nhận sự cố hoặc thương tích liên quan.
Các mã thuộc diện thu hồi gồm EX5607031616002, EX5607031616003, XG1310700206, XG1136178597003 và XG1410700124. Mã được ghi trên bao bì hoặc nhãn gắn với bàn chải. Sản phẩm có tay cầm bằng nhựa đen hoặc thép không gỉ; một số mẫu kèm lưỡi cạo, một mẫu nằm trong bộ dụng cụ nướng 10 món.
Những sản phẩm này được bán tại Walmart và trực tuyến, gồm Walmart.com, trong khoảng từ tháng 1/2021 đến tháng 8/2026. Người tiêu dùng tại Hoa Kỳ được yêu cầu ngừng sử dụng, liên hệ Walmart để hoàn tiền toàn bộ hoặc nhận tín dụng mua hàng; hoàn trả hay loại bỏ bàn chải theo hướng dẫn.
Trong khi đó, Thụy Điển thông báo trên EU Safety Gate về máy mát xa cổ Smart neck massager, chưa xác định nhãn hiệu, xuất xứ Trung Quốc. Sản phẩm có dây USB, đóng trong hộp bìa, model X0025HMV9R, số lô 251210715133, được chào bán trên Amazon với mã B0BX62K29P.
Kết quả kiểm tra cho thấy mối hàn trong thiết bị chứa chì với hàm lượng lên tới 54% theo khối lượng. Thông báo xác định nguy cơ đối với môi trường và việc sản phẩm không đáp ứng yêu cầu hạn chế chất nguy hại trong thiết bị điện, điện tử của EU. Nền tảng trực tuyến đã gỡ bỏ thông tin niêm yết.
Theo khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, người dùng cần ngừng sử dụng, ngắt nguồn khi có thể thực hiện an toàn nếu thiết bị quá nhiệt, bốc khói, có mùi khét hoặc hoạt động bất thường; không tự ý tháo, sửa. Hàng thuộc diện thu hồi không nên được bán lại, cho tặng. Việc sửa chữa, hoàn trả, tái chế hoặc thải bỏ cần làm theo hướng dẫn của đơn vị chịu trách nhiệm và quy định liên quan.
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