Loạt thông tin rò rỉ thú vị về iPhone 18 Pro

Ảnh minh họa: Apple

Chiến lược ra mắt hoàn toàn mới

Theo Creativebloq, nếu Apple duy trì truyền thống lâu nay, dòng iPhone 18 Pro dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 9 năm nay, với sự kiện công bố diễn ra ngay trong nửa đầu tháng. Tuy nhiên, điều thú vị nhất nằm ở việc xuất hiện ngày càng nhiều các thông tin cho rằng, Apple có thể phá vỡ truyền thống bằng cách tách rời chiến lược ra mắt sản phẩm.

Theo đó, các phiên bản cao cấp gồm iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ được tung ra thị trường vào mùa thu năm nay, trong khi dòng iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị dời lịch sang mùa xuân năm 2027. Quyết định này được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng cách rõ rệt hơn giữa các dòng điện thoại cao cấp và các thiết bị chủ lực phổ thông.

Thiết kế tối ưu và thiết kế mặt lưng liền mạch hơn

Theo Creativebloq, người dùng không nên kỳ vọng Apple sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi về mặt tạo hình, bởi các nguồn tin rò rỉ cho thấy iPhone 18 Pro vẫn sẽ giữ lại phần lớn ngôn ngữ thiết kế từng xuất hiện trên thế hệ tiền nhiệm.

Tâm điểm của các đợt rò rỉ lần này xoay quanh phần Dynamic Island (Đảo động) với kích thước được thu nhỏ lại đáng kể. Mặc dù công nghệ camera ẩn hoàn toàn dưới màn hình được kỳ vọng từ lâu có lẽ vẫn chưa thể xuất hiện ngay trong năm 2026, nhưng Apple được cho là đã khéo léo giấu thêm nhiều linh kiện cảm biến phía sau màn hình để tối ưu hóa không gian hiển thị.

Bên cạnh đó, các bản vẽ kỹ thuật cũng chỉ ra rằng tấm kính mặt lưng đã được thiết kế lại với lớp hoàn thiện liền mạch hơn xung quanh khu vực MagSafe. Thay đổi này giúp khắc phục nhược điểm thiết kế hai tông màu vốn gây nhiều tranh cãi về mặt thẩm mỹ trên dòng iPhone 17 Pro, đồng thời tạo ra sự đồng bộ màu sắc hài hòa và sang trọng hơn.

Hiệu năng đỉnh cao với chip 2nm và camera khẩu độ biến thiên

Bước đột phá lớn nhất về mặt phần cứng chính là việc Apple chuyển sang sử dụng vi xử lý A20 Pro tiến trình 2nm hoàn toàn mới. Các bóng bán dẫn có kích thước nhỏ hơn đồng nghĩa với hiệu suất hoạt động vượt trội và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu hơn. Điều này không chỉ giúp tăng tốc độ xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) – rất hữu ích cho hệ thống Siri mới – mà còn kéo dài thời lượng pin và duy trì hiệu năng ổn định, mát mẻ ngay cả khi người dùng thực hiện các công việc sáng tạo đòi hỏi tài nguyên lớn.

Trong khi nâng cấp camera thường chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng megapixel, thì ở thế hệ này, Apple được đồn đại sẽ trang bị camera chính với ống kính có khẩu độ biến thiên (variable aperture). Công nghệ này cho phép ống kính có thể điều chỉnh cơ học lượng ánh sáng đi vào cảm biến, mang lại cho người dùng quyền kiểm soát sáng tạo lớn hơn đối với độ sâu trường ảnh.

Dù mức độ tác động thực tế trên cảm biến kích thước smartphone vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng, nhưng bước tiến này đưa iPhone đến gần hơn với chất lượng của các dòng máy ảnh DSLR chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, cải tiến được người dùng phổ thông mong chờ nhất vẫn là thời lượng pin. Các nguồn tin cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin khủng với dung lượng lên tới 5.500 mAh.

Mặt khác, nâng cấp này cũng đi kèm với một sự đánh đổi nhất định: iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ trở thành chiếc iPhone nặng nhất lịch sử của Apple với trọng lượng lên tới 240 gram.

Đắt đỏ hơn đáng kể

Trong khi giá bán của các dòng iPhone trước đây thường khá dễ đoán, tình trạng thiếu hụt nguồn cung linh kiện RAM trầm trọng trong năm nay đã tạo ra cú sốc lớn cho toàn bộ ngành công nghệ, buộc tất cả các hãng – bao gồm cả Apple – phải cân nhắc điều chỉnh tăng giá.

Hiện tại, mức chênh lệch chính xác vẫn chưa được công bố rõ ràng. Các dự đoán thận trọng cho rằng giá bán có thể tăng từ 50 USD đến 100 USD, trong khi một số nguồn tin khác cảnh báo Apple có thể đẩy giá khởi điểm tăng tới 200 USD nhằm bảo vệ biên lợi nhuận.

Mức tăng này sẽ đẩy giá khởi điểm của iPhone 18 Pro từ mốc 1.099 USD hiện tại lên dao động trong khoảng từ 1.199 USD đến 1.299 USD - một con số khá đắt đỏ nếu so sánh với mức giá 499 USD của chiếc iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2007.

Cho đến thời điểm hiện tại, phương án an toàn nhất là người dùng nên chuẩn bị tâm lý rằng iPhone 18 Pro sẽ có giá bán ít nhất là ngang bằng, hoặc khả năng cao là cao hơn đáng kể so với người tiền nhiệm của nó.