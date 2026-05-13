Loạt thuơng hiệu mỹ phẩm, kem dưỡng da nổi tiếng xin rút hồ sơ công bố, chuyện gì đang xảy ra?

Mỹ phẩm It’s Skin Secret Solution Wedding Dress Pure Cream bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm.

Tiếp tục siết hậu kiểm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 229 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo đề nghị tự nguyện của nhiều doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm tại Việt Nam. Danh sách trải rộng ở nhiều nhóm sản phẩm như chăm sóc da, kem chống nắng, serum, trang điểm, chăm sóc tóc và dung dịch vệ sinh phụ nữ, trong đó xuất hiện nhiều thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là các doanh nghiệp “không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm nêu trên”. Điều này đồng nghĩa việc rút số tiếp nhận Phiếu công bố không phải kết luận sản phẩm kém chất lượng hay mất an toàn cho người sử dụng.

Trong đợt thu hồi lần này, Công ty TNHH phát triển thương mại Trần Gia là đơn vị có số lượng sản phẩm bị rút số công bố nhiều nhất với 84 sản phẩm. Danh mục trải rộng ở các thương hiệu Ottie, TINCHEW, Floland, AVO BABY, SKIN PHYSICS… với nhiều dòng mỹ phẩm dưỡng da, kem chống nắng, trang điểm và chăm sóc tóc. Một số sản phẩm đáng chú ý gồm Ottie Green Tea Cleansing Water, Ottie Aqua Rich Hyaluron Wave Cream, TINCHEW Blur & Glow Powder Pact, TINCHEW CICA Project Double Cover Cushion hay Floland Premium Silk Keratin Shampoo.

Đứng tiếp theo là Công ty CP mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung với 48 sản phẩm thuộc hai thương hiệu Hàn Quốc IT’S SKIN và AXIS-Y rút số công bố. Trong danh sách có nhiều sản phẩm khá quen thuộc trên thị trường mỹ phẩm nhập khẩu như Power 10 Formula Propolis Effector, Collagen Firming Cream, Dark Spot Correcting Glow Serum hay AXIS-Y Complete No-Stress Physical Sunscreen.

Ngoài ra, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt An Phú có 28 sản phẩm bị thu hồi, chủ yếu thuộc các thương hiệu BEBECO, INOREAF, OREAF và YAKA. Một số sản phẩm trong danh sách gồm BEBECO Natural Cover Foundation, INOREAF Natural Sun Screen hay OREAF Nokdu Fresh Foam Cleanser.

Công ty TNHH V&J PARTNER có 26 sản phẩm bị rút số tiếp nhận Phiếu công bố, trải rộng ở các thương hiệu GLUTANEX, ISCHIA, SELECPIA, SERENDI BEAUTY, RiRe… Trong đó có nhiều sản phẩm chăm sóc da và trang điểm như GLUTANEX Glutathione Night Serum, ISCHIA Return Aging Essence hay SERENDI BEAUTY Perfect Airy Radiance Cushion Fair Fit.

Công ty TNHH thương mại Thuần Hoa cũng có 24 sản phẩm CGF bị thu hồi, chủ yếu là serum, kem dưỡng và kem chống nắng như CGF Daily Sun Cream, CGF Stem Cell Hydro Cream hay CGF Melasma Ampoule Cream.

Một số doanh nghiệp khác có sản phẩm bị rút số công bố gồm Công ty TNHH LASERA với 9 sản phẩm thuộc SENTÉ và CYSPERA; Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang với 4 sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ BETADINE; Công ty TNHH Noma Medical với 4 sản phẩm LHALALA. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV VIOCEANUS và Công ty TNHH xuất nhập khẩu y tế Khôi Nguyên mỗi đơn vị có 1 sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

Đáng chú ý, trong danh sách bị rút số công bố xuất hiện nhiều sản phẩm chống nắng và chăm sóc da vốn được tiêu thụ khá phổ biến trên các sàn thương mại điện tử, cửa hàng mỹ phẩm nhập khẩu và hệ thống bán lẻ online. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm ngoại nhập phát triển mạnh trong vài năm gần đây.

Theo quy định hiện hành, mỹ phẩm muốn lưu hành hợp pháp tại Việt Nam phải được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Khi doanh nghiệp đề nghị thu hồi số công bố, sản phẩm sẽ không còn được lưu hành dưới hồ sơ công bố cũ.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cùng sở y tế các địa phương thực hiện quyết định kể từ ngày ký ban hành.

Người tiêu dùng phải luôn cẩn trọng khi mua sản phẩm liên quan đến sức khoẻ

Trước đó không lâu, Cục Quản lý Dược cũng gây chú ý khi yêu cầu thu hồi, tiêu hủy 37 sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có nhiều loại kem chống nắng phổ biến như Anessa Perfect UV Sunscreen Skincare Milk SPF50+ PA++++ hay Skin Aqua Tone Up UV Essence. Doanh nghiệp đứng tên công bố là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam bị xử phạt 75 triệu đồng vì không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Danh sách sản phẩm bị thu hồi còn xuất hiện nhiều thương hiệu quen thuộc khác như Hatomugi, Rosette, Senka, Shiseido, Hada Labo… Đây đều là các dòng mỹ phẩm Nhật Bản được tiêu thụ mạnh trên các sàn thương mại điện tử và cửa hàng mỹ phẩm xách tay trong nhiều năm qua.

Điều khiến dư luận đặc biệt quan tâm là nhiều thương hiệu ngay sau đó đã phải phát đi thông báo khẩn để “tách mình” khỏi vụ việc. Đại diện Anessa, Senka hay Rohto-Mentholatum Việt Nam đồng loạt khẳng định các sản phẩm bị thu hồi không thuộc hệ thống phân phối chính hãng tại Việt Nam. Theo các doanh nghiệp này, nguyên nhân nằm ở việc đơn vị nhập khẩu độc lập tự đứng tên công bố nhưng không đủ hồ sơ pháp lý theo quy định.

Diễn biến trên cho thấy cơ quan quản lý đang đẩy mạnh hậu kiểm đối với ngành mỹ phẩm, lĩnh vực vốn nhiều năm phát triển nóng nhờ thương mại điện tử và xu hướng tiêu dùng làm đẹp. Không chỉ dừng ở việc thu hồi số công bố, nhiều doanh nghiệp còn bị xử phạt, đình chỉ lưu hành hoặc buộc tiêu hủy sản phẩm do vi phạm về công thức, hồ sơ pháp lý hoặc ghi nhãn sai công dụng.

Giới chuyên môn cho rằng động thái siết quản lý là cần thiết trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm đang tồn tại tình trạng “vàng thau lẫn lộn”. Người tiêu dùng hiện có thể dễ dàng mua mỹ phẩm ngoại nhập qua mạng xã hội, livestream hoặc các gian hàng online với mức giá chênh lệch lớn, nhưng lại khó xác minh nguồn gốc và tính pháp lý của sản phẩm.

Một thực tế đáng lưu ý là nhiều người tiêu dùng thường nhầm lẫn giữa “bị thu hồi vì lỗi hồ sơ pháp lý” với “bị thu hồi vì chất lượng không an toàn”. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, mỹ phẩm muốn lưu hành hợp pháp phải có đầy đủ hồ sơ công bố, tài liệu kỹ thuật và Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) để phục vụ hậu kiểm khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên ưu tiên mua mỹ phẩm tại hệ thống phân phối chính hãng, kiểm tra kỹ tem phụ tiếng Việt, đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và thông tin công bố sản phẩm. Đây được xem là cách hạn chế rủi ro trước tình trạng mỹ phẩm nhập khẩu không rõ nguồn gốc hoặc lưu hành thiếu hồ sơ pháp lý ngày càng phổ biến.

Đợt thu hồi hàng loạt mỹ phẩm lần này không chỉ là câu chuyện xử lý vi phạm hành chính, mà còn phản ánh áp lực minh bạch hóa thị trường làm đẹp tại Việt Nam. Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và chất lượng sản phẩm, việc siết quản lý hậu kiểm có thể sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.