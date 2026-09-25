Lời cảnh báo cuối cùng của tỷ phú Warren Buffett: Đồng USD "sẽ lao dốc không phanh", nhà đầu tư nên làm gì?

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh Dimitrios Kambouris/ Getty Images

“Chúng ta không muốn sở hữu những tài sản được định giá bằng một đồng tiền mà chúng ta cho rằng đang thực sự đi xuống địa ngục”, huyền thoại Phố Wall' Buffett nói với cổ đông vào tháng 5/2025. Theo ông, điều đáng lo ngại nhất là chính sách tài khóa của Mỹ.

ông Buffett không cho rằng đồng USD đã sụp đổ, mà cảnh báo việc chính phủ liên tục chi tiêu vượt thu và vay nợ có thể làm suy giảm giá trị đồng tiền.

“Chúng ta đang vận hành với mức thâm hụt ngân sách không thể duy trì trong thời gian dài”, ông nói, đồng thời cảnh báo tình trạng này có thể trở nên mất kiểm soát.

Đến tài khóa 2026, Mỹ tiếp tục ghi nhận thâm hụt 1.970 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm, trong khi nợ công đã vượt 40.000 tỷ USD.

Hệ quả cuối cùng có thể tác động trực tiếp đến các hộ gia đình thông qua sức mua của đồng tiền. Theo công cụ tính lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, 100 USD năm 2026 chỉ có sức mua tương đương 11,61 USD năm 1970. Điều này đồng nghĩa gần 90% sức mua của đồng USD kể từ năm 1970 đã bị bào mòn.

Vàng và bất động sản

Một trong những tài sản thường được nhà đầu tư tìm đến để phòng vệ trước lạm phát là vàng. Khác với tiền pháp định, vàng không thể được ngân hàng trung ương tùy ý phát hành và có nguồn cung hữu hạn.

Ray Dalio, nhà sáng lập quỹ Bridgewater Associates, từng cho rằng vàng có thể đóng vai trò đa dạng hóa danh mục khi kinh tế gặp khó khăn. Trong 5 năm qua, giá vàng đã tăng 149% trong bối cảnh lạm phát làm giảm sức mua của USD.

Bất động sản cũng được xem là một kênh phòng vệ trước lạm phát. Khi giá cả tăng, giá nhà và tiền thuê thường có xu hướng đi lên theo chi phí vật liệu, nhân công và đất đai. Chỉ số giá nhà quốc gia S&P Cotality Case-Shiller của Mỹ đã tăng 87% trong 10 năm qua.

Tuy nhiên, giá nhà cao, lãi suất thế chấp và chi phí quản lý khiến việc sở hữu bất động sản trực tiếp không dễ dàng đối với mọi nhà đầu tư.

Ông Buffett vẫn đặt niềm tin vào doanh nghiệp Mỹ

Dù lo ngại về sức khỏe tài khóa của Mỹ, ông Buffett không cho rằng nhà đầu tư nên quay lưng với nền kinh tế nước này. Trong lá thư thường niên cuối cùng trên cương vị CEO, ông khẳng định Berkshire sẽ tiếp tục đầu tư phần lớn tài sản vào cổ phiếu, chủ yếu là cổ phiếu Mỹ.

Theo ông Buffett, tiền giấy có thể mất giá nếu chính sách tài khóa sai lầm kéo dài, trong khi các doanh nghiệp có khả năng thích ứng với biến động tiền tệ miễn là người tiêu dùng vẫn có nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của họ.

Quan điểm này nhất quán với lời khuyên nổi tiếng của ông Buffett dành cho nhà đầu tư cá nhân: đầu tư vào quỹ chỉ số S&P 500.

Theo ông, đây là cách đơn giản để sở hữu một phần của 500 doanh nghiệp lớn của Mỹ, đồng thời đa dạng hóa danh mục mà không cần liên tục theo dõi hay giao dịch cổ phiếu.

Thông điệp xuyên suốt của ông Buffett vì thế không đơn thuần là cảnh báo về đồng USD. Đó còn là lời nhắc rằng nhà đầu tư có thể bảo vệ tài sản bằng cách sở hữu những tài sản có khả năng tạo ra giá trị và dòng tiền trong dài hạn, thay vì chỉ nắm giữ tiền mặt.