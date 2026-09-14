Lời khuyên cho người đang chuẩn bị mua vàng

Có tiền chưa chắc đã nên mua hết

Trước khi nghĩ đến chuyện mua bao nhiêu vàng, hãy nhìn lại số tiền mình đang có. Khoản nào sắp phải dùng thì nên để riêng, khoản nào dành cho những tình huống bất ngờ cũng nên giữ lại. Chỉ phần tiền thực sự chưa cần đến trong thời gian dài mới nên tính chuyện đem đi mua vàng.

Ví dụ, nếu vài tháng tới bạn cần tiền đóng học phí, sửa nhà, mua xe hoặc thanh toán một khoản lớn, đừng vì thấy giá vàng đang tăng mà lấy luôn khoản tiền đó đi mua. Vàng có thể bán lại, nhưng lúc cần tiền, giá mua vào có thể không còn giống mức giá bạn vừa mua.

Trước khi xuống tiền, thử tự hỏi một câu rất đơn giản: “Nếu thời gian tới mình không muốn bán vàng, mình vẫn có đủ tiền để sống và chi những khoản cần thiết không?”

Mua để dành thì đừng mua vì sợ “mai lại tăng”

Có người mua vàng vì muốn để dành một khoản tiền trong vài năm. Cũng có người mua vì thấy giá đang tăng và sợ nếu không mua hôm nay thì ngày mai sẽ đắt hơn. Hai lý do này rất khác nhau.

Nếu mua để dành, bạn nên xác định trước mình định giữ khoản vàng này trong bao lâu và trường hợp nào sẽ bán. Khi đã có kế hoạch, việc giá tăng hay giảm trong vài ngày sẽ ít khiến mình thay đổi quyết định hơn.

Ảnh minh hoạ

Còn nếu lý do chính là “sợ bỏ lỡ”, hãy chậm lại một chút. Không ai biết chắc mức giá hôm nay có phải mức giá thấp nhất hay cao nhất của một giai đoạn hay không.

Nếu có một khoản tiền muốn dành cho vàng nhưng lo mua đúng lúc giá cao, bạn cũng có thể chia thành vài lần mua thay vì phải bỏ toàn bộ tiền vào một ngày. Cách này không đảm bảo mua được giá tốt nhất, nhưng giúp mình bớt phải đoán đúng thời điểm.

Nhớ nhìn cả giá mình bán được

Một lỗi khá dễ gặp khi mua vàng là chỉ nhìn giá bán ra của cửa hàng. Nhưng đến lúc bán, thứ bạn cần quan tâm lại là giá mua vào.

Ví dụ, bạn mua vàng ở mức 100 triệu đồng. Sau đó bảng giá xuất hiện con số 110 triệu đồng và bạn nghĩ mình đang lãi 10 triệu. Nhưng nếu tại thời điểm đó cửa hàng mua lại ở mức 107 triệu đồng thì số tiền bạn thực sự nhận được khi bán là 107 triệu đồng, chưa tính các yếu tố khác nếu có.

Vì vậy, trước khi mua, hãy nhìn cả hai mức giá và hỏi rõ nơi bán về chính sách mua lại. Chỉ cần tập thói quen này, bạn sẽ tránh được việc thấy giá vàng tăng rồi mặc định mình đã lời đúng bằng phần tăng trên bảng giá.

Không cần mua thật nhiều chỉ vì đang có tiền

Nếu có 100 triệu đồng tiền nhàn rỗi, không nhất thiết phải nghĩ ngay đến chuyện dùng toàn bộ 100 triệu để mua vàng. Sau khi mua, bạn vẫn có thể cần tiền cho những việc khác. Một khoản tiền mặt có sẵn cũng có giá trị riêng, nhất là khi có chuyện bất ngờ xảy ra.

Nếu đây là lần đầu mua vàng, có thể bắt đầu với một khoản mà mình thấy thoải mái khi giữ trong thời gian dài. Sau đó, nếu vẫn muốn tích lũy thêm, có thể mua dần theo kế hoạch. Điều quan trọng không phải là mua được bao nhiêu vàng, mà là sau khi mua xong, tình hình tài chính của mình có vẫn ổn hay không.

Mua xong rồi thì cứ để nó ở đó

Nếu đã xác định mua vàng để dành, không nhất thiết ngày nào cũng phải mở bảng giá xem vàng đang tăng hay giảm.

Giá tăng không có nghĩa là phải mua thêm ngay. Giá giảm cũng không có nghĩa là phải bán ngay. Nếu mục tiêu ban đầu là giữ trong vài năm, hãy cố gắng bám vào mục tiêu đó thay vì thay đổi kế hoạch theo từng ngày.

Trước khi mua, có thể tự trả lời 5 câu hỏi: Tiền này có phải tiền mình sắp cần không? Mình mua vàng để làm gì? Mình định giữ trong bao lâu? Mình đã xem cả giá mua vào và bán ra chưa? Nếu giá không tăng như kỳ vọng, mình có vẫn ổn không?

Trả lời được những câu này rồi hãy mua. Như vậy, quyết định mua vàng sẽ xuất phát từ kế hoạch của mình, thay vì chỉ vì hôm nay nhìn thấy giá vàng đang tăng.